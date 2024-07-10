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Происшествия Большой столб дыма поднялся в районе Трикотажной — фото

Большой столб дыма поднялся в районе Трикотажной — фото

Очевидица предположила, что что-то горит

1 990
21 комментарий
Фото сделано с Трикотажной, 47

Днем 10 июля в районе улицы Трикотажной в Новосибирске поднялся большой столб дыма — его фотографию в редакцию НГС прислала читательница.

— Похоже, что-то горит. Фото сделано с улицы Трикотажная, 47. Насколько далеко дым, непонятно, — анонимно заявила женщина.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС Новосибирской области.

Если вы знаете подробности произошедшего, расскажите НГС.
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Ранее на правом берегу Новосибирска вспыхнул пожар — НГС публиковал видео огня.

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Комментарии
21
Гость
10 июля 2024, 12:25
Продолжайте наблюдение ! Вероятно что то горит !
Гость
10 июля 2024, 12:25
Думаю что там что то горит но это не точно !
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