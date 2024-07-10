Большой столб дыма поднялся в районе Трикотажной — фото

Днем 10 июля в районе улицы Трикотажной в Новосибирске поднялся большой столб дыма — его фотографию в редакцию НГС прислала читательница.
— Похоже, что-то горит. Фото сделано с улицы Трикотажная, 47. Насколько далеко дым, непонятно, — анонимно заявила женщина.
Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС Новосибирской области.
Ранее на правом берегу Новосибирска вспыхнул пожар — НГС публиковал видео огня.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.