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Происшествия «Жестами показывал водителю, что можно ехать»: дрифтеры не давали спать жителям левого берега — видео

«Жестами показывал водителю, что можно ехать»: дрифтеры не давали спать жителям левого берега — видео

Водители начали гонять после часа ночи

1 994
26 комментариев
Белый автомобиль вылетел из-за поворота

В Новосибирске на пересечении Титова и Петропавловской водители устроили ночной дрифт. Об этом рассказала читательница НГС Виктория, которая не могла уснуть из-за громких звуков автомобилей.

По словам местной жительницы, дрифтеры начали около часа ночи 10 июля. Это в первый раз, когда Виктория заметила шумных водителей. До этого они на этом перекрестке не появлялись.

Гонять начали после часа ночи

— Один парень стоял на перекрестке. Наверное, смотрел, чтобы машин не было. После этого он жестами показывал водителю, что можно ехать, — объясняет Виктория.

Водители дрифтовали на этом перекрестке более получаса, а потом уехали.

Недавно жительница пятиэтажки возле Башни сняла на видео ночных гонщиков, катавшихся под ее окнами. Как отмечают в МВД, в нарушениях ПДД в районе этого дома в 2023 году обвинили 174 водителя, с начала 2024 года — 201.

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Комментарии
26
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10 июля 2024, 12:32
а чем занимаются наши доблестные полицаи?
Гость
10 июля 2024, 12:08
Отбирайте у них уже права.
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