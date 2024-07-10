«Жестами показывал водителю, что можно ехать»: дрифтеры не давали спать жителям левого берега — видео

Белый автомобиль вылетел из-за поворота Источник: читатель НГС











В Новосибирске на пересечении Титова и Петропавловской водители устроили ночной дрифт. Об этом рассказала читательница НГС Виктория, которая не могла уснуть из-за громких звуков автомобилей.

По словам местной жительницы, дрифтеры начали около часа ночи 10 июля. Это в первый раз, когда Виктория заметила шумных водителей. До этого они на этом перекрестке не появлялись.

Гонять начали после часа ночи Источник: читатель НГС

— Один парень стоял на перекрестке. Наверное, смотрел, чтобы машин не было. После этого он жестами показывал водителю, что можно ехать, — объясняет Виктория.

Водители дрифтовали на этом перекрестке более получаса, а потом уехали.

Недавно жительница пятиэтажки возле Башни сняла на видео ночных гонщиков, катавшихся под ее окнами. Как отмечают в МВД, в нарушениях ПДД в районе этого дома в 2023 году обвинили 174 водителя, с начала 2024 года — 201.

