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Происшествия Кричал: «Помогите!»: очевидцы заявили, что на Родниках мужчину ударили ножом

Кричал: «Помогите!»: очевидцы заявили, что на Родниках мужчину ударили ножом

Место происшествия попало на видео

929
1 комментарий
По словам очевидцев, инцидент произошел сегодня ночью

Ночью 10 июля на улице Свечникова, 2 в жилмассиве Родники мужчину якобы ударили ножом. Об этом пишет Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

На кадрах, которые опубликовал канал, видно, что на месте происшествия было несколько человек. Приезжала скорая, и мужчину с земли перекладывали на носилки.

— Читатели сообщают, что нанесли ножевое ранение. Он кричал: «Помогите!», а потом упал, — говорится в посте.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

Если вы знаете обстоятельства случившегося, расскажите редакции НГС.
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Весной в Новосибирске поймали женщину, которая ножом запугивала прохожих — ее передали врачам.

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Комментарии
1
Гость
10 июля 2024, 10:02
"Читатели сообщают, что нанесли ножевое ранение" То есть читатели его пырнули?)))
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