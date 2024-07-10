Кричал: «Помогите!»: очевидцы заявили, что на Родниках мужчину ударили ножом

Ночью 10 июля на улице Свечникова, 2 в жилмассиве Родники мужчину якобы ударили ножом. Об этом пишет Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».
На кадрах, которые опубликовал канал, видно, что на месте происшествия было несколько человек. Приезжала скорая, и мужчину с земли перекладывали на носилки.
— Читатели сообщают, что нанесли ножевое ранение. Он кричал: «Помогите!», а потом упал, — говорится в посте.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.
Весной в Новосибирске поймали женщину, которая ножом запугивала прохожих — ее передали врачам.
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