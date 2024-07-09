Обнаружили водолазы: в Геленджике нашли тело жительницы Новосибирска — она пропала при затоплении яхты

В Краснодарском крае обнаружили тело жительницы Новосибирска, которая пропала несколько дней назад при затоплении парусной яхты. Об этом НГС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
— Тело женщины обнаружено, — сообщили в управлении.
В ведомстве уточнили, что женщину обнаружили водолазы МЧС в месте затопления яхты. НГС попытался связаться с пресс-службой ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, но представители не ответили на звонок корреспондента.
Спортивная парусная яхта затонула в Геленджике несколько дней назад. Как уточняли в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России, сообщение о том, что при оказании судоводителем услуг гражданам по обучению яхтингу произошло затопление судна в акватории Черного моря, поступило днем 7 июля.
В результате из воды спасли четырех человек, специалисты организовали поиски пропавшей женщины — пассажира. Из-за происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст.238 УК РФ).
В МЧС России сообщали, что яхта затонула на глубину 15 метров в районе Геленджикской бухты. Четверо пассажиров были на корме в спасжителах, троих из воды вытащили очевидцы с проходящих мимо судов. При затоплении пропала 31-летняя женщина.