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Происшествия Обнаружили водолазы: в Геленджике нашли тело жительницы Новосибирска — она пропала при затоплении яхты

Обнаружили водолазы: в Геленджике нашли тело жительницы Новосибирска — она пропала при затоплении яхты

Об этом НГС сообщили следователи

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2 комментария
Тело обнаружили в месте затопления яхты

В Краснодарском крае обнаружили тело жительницы Новосибирска, которая пропала несколько дней назад при затоплении парусной яхты. Об этом НГС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

— Тело женщины обнаружено, — сообщили в управлении.

В ведомстве уточнили, что женщину обнаружили водолазы МЧС в месте затопления яхты. НГС попытался связаться с пресс-службой ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, но представители не ответили на звонок корреспондента.

Спортивная парусная яхта затонула в Геленджике несколько дней назад. Как уточняли в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России, сообщение о том, что при оказании судоводителем услуг гражданам по обучению яхтингу произошло затопление судна в акватории Черного моря, поступило днем 7 июля.

В результате из воды спасли четырех человек, специалисты организовали поиски пропавшей женщины — пассажира. Из-за происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст.238 УК РФ).

В МЧС России сообщали, что яхта затонула на глубину 15 метров в районе Геленджикской бухты. Четверо пассажиров были на корме в спасжителах, троих из воды вытащили очевидцы с проходящих мимо судов. При затоплении пропала 31-летняя женщина.

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Утонул Уголовное дело Яхта Геленджик Новосибирск
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Комментарии
2
Гость
9 июля 2024, 20:35
Не понимаю кто едет на море. Там могут быть проблемы с местными. Как Жириновский про них говорил. Его в ресторан в Сочи пригласили за его счёт))) ох он и ругался
Гость
9 июля 2024, 20:39
Отлично отдохнула.
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