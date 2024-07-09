Обнаружили водолазы: в Геленджике нашли тело жительницы Новосибирска — она пропала при затоплении яхты

Тело обнаружили в месте затопления яхты Источник: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ











В Краснодарском крае обнаружили тело жительницы Новосибирска, которая пропала несколько дней назад при затоплении парусной яхты. Об этом НГС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



— Тело женщины обнаружено, — сообщили в управлении.



В ведомстве уточнили, что женщину обнаружили водолазы МЧС в месте затопления яхты. НГС попытался связаться с пресс-службой ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, но представители не ответили на звонок корреспондента.



Спортивная парусная яхта затонула в Геленджике несколько дней назад. Как уточняли в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России, сообщение о том, что при оказании судоводителем услуг гражданам по обучению яхтингу произошло затопление судна в акватории Черного моря, поступило днем 7 июля.

В результате из воды спасли четырех человек, специалисты организовали поиски пропавшей женщины — пассажира. Из-за происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст.238 УК РФ).

