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Происшествия Годовалая девочка утонула в надувном бассейне на Алтае: ее оставили со старшей сестрой

Годовалая девочка утонула в надувном бассейне на Алтае: ее оставили со старшей сестрой

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности

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4 комментария
Когда родителей не было дома, девочка сама забралась в бассейн

В селе Быстрянка Красногорского района годовалая малышка утонула в надувном бассейне. О случившемся рассказали в пресс-службе алтайского Следкома. По данным ведомства, 8 июля когда родителей не было дома, девочка сама забралась в бассейн и утонула. Ее оставили со старшей сестрой.

— В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначен комплекс судебных экспертиз. Следствием также будут устанавливаться условия проживания и воспитания ребенка в семье.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

К проверке подключилась региональная прокуратура.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, — прокомментировала помощник прокурора Мария Антошкина.

К проверке подключилась региональная прокуратура

Правоохранители просят родителей внимательнее смотреть за детьми и не перекладывать ответственность за них на старших братьев или сестер.

Накануне стало известно о гибели подростка в Новосибирске. Его тело нашли в водоеме.

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Уголовное дело Гибель ребенка Алтай Дети Утонул
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Комментарии
4
Zemb
9 июля 2024, 18:33
1 год, в бассейне, с сестрой... а мамка с бабкой где были?
Гость
9 июля 2024, 18:23
старшая сестра была такая постановка и даже фильм
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