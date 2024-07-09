Годовалая девочка утонула в надувном бассейне на Алтае: ее оставили со старшей сестрой

В селе Быстрянка Красногорского района годовалая малышка утонула в надувном бассейне. О случившемся рассказали в пресс-службе алтайского Следкома. По данным ведомства, 8 июля когда родителей не было дома, девочка сама забралась в бассейн и утонула. Ее оставили со старшей сестрой.
— В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначен комплекс судебных экспертиз. Следствием также будут устанавливаться условия проживания и воспитания ребенка в семье.
Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
К проверке подключилась региональная прокуратура.
— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, — прокомментировала помощник прокурора Мария Антошкина.
Правоохранители просят родителей внимательнее смотреть за детьми и не перекладывать ответственность за них на старших братьев или сестер.
Накануне стало известно о гибели подростка в Новосибирске. Его тело нашли в водоеме.