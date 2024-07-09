Годовалая девочка утонула в надувном бассейне на Алтае: ее оставили со старшей сестрой

Когда родителей не было дома, девочка сама забралась в бассейн Источник: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю











В селе Быстрянка Красногорского района годовалая малышка утонула в надувном бассейне. О случившемся рассказали в пресс-службе алтайского Следкома. По данным ведомства, 8 июля когда родителей не было дома, девочка сама забралась в бассейн и утонула. Ее оставили со старшей сестрой.



— В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначен комплекс судебных экспертиз. Следствием также будут устанавливаться условия проживания и воспитания ребенка в семье.



Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



К проверке подключилась региональная прокуратура.



— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, — прокомментировала помощник прокурора Мария Антошкина.

К проверке подключилась региональная прокуратура Источник: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю











Правоохранители просят родителей внимательнее смотреть за детьми и не перекладывать ответственность за них на старших братьев или сестер.

