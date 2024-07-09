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Смертельное ДТП на трассе — фото с места

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Происшествия От машины осталась груда металла: фото с места смертельного ДТП на новосибирской трассе

От машины осталась груда металла: фото с места смертельного ДТП на новосибирской трассе

Авария произошла в Коченевском районе

7 260
16 комментариев
Водитель Mitsubishi погиб на месте

Смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе в Коченевском районе. Как сообщили в региональной ГИБДД, на дороге столкнулись фура и легковушка.

— 60-летний водитель на Mitsubishi Lancer ехал по трассе в сторону Омска. Во время пути мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем DAF, которым управлял 43-летний мужчина, — пояснили в инспекции.

В результате аварии погиб водитель Mitsubishi. На месте работает наряд ДПС, обстоятельства устанавливаются.

Если вы были очевидцем ДТП или знаете обстоятельства происшествия, свяжитесь с редакцией НГС.
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Ранее в Новосибирске погиб водитель мотоцикла, который врезался в автомобиль Honda Fit.

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ДТП Смертельная авария Новосибирская область
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Комментарии
17
Гость
9 июля 2024, 15:05
"Смертельное ДТП произошла на новосибирскойтрассе в Кочневской районе. Как сообщили в региональном ГИБДД, на дороге столкнулись фура и легковушка." - увольте это, пожалуйста! Кровь из глаз!
кулькулятр
9 июля 2024, 16:16
Это на развязке Северного объезда и Колыванского шоссе.
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