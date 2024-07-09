От машины осталась груда металла: фото с места смертельного ДТП на новосибирской трассе

Смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе в Коченевском районе. Как сообщили в региональной ГИБДД, на дороге столкнулись фура и легковушка.
— 60-летний водитель на Mitsubishi Lancer ехал по трассе в сторону Омска. Во время пути мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем DAF, которым управлял 43-летний мужчина, — пояснили в инспекции.
В результате аварии погиб водитель Mitsubishi. На месте работает наряд ДПС, обстоятельства устанавливаются.
Ранее в Новосибирске погиб водитель мотоцикла, который врезался в автомобиль Honda Fit.