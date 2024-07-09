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Происшествия Убил из-за яркого фонарика и украл пейджер: сибиряк пойдет под суд за преступление 20-летней давности

Убил из-за яркого фонарика и украл пейджер: сибиряк пойдет под суд за преступление 20-летней давности

Следователю удалось зацепиться за одну деталь и выйти на след виновного

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20 комментариев
Убийца забрал куртку и пейджер юноши

В Барнауле раскрыли жестокое убийство 20-летней давности, сообщает пресс-служба краевого следкома. По информации ведомства, все произошло в сентябре 2002 года, когда нетрезвая пара пошла в магазин за продуктами. Дорогу они освещали фонариком.

По пути им встретился незнакомец, которого яркий свет очень нервировал. Между мужчинами начался конфликт, женщина тем временем ушла домой.

— Обвиняемый нанес незнакомцу несколько ударов ножом в область грудной клетки и скрылся с места происшествия, забрав с собой куртку и пейджер потерпевшего, который в дальнейшем отдал своей подруге, — рассказали в следкоме.

25-летний потерпевший смог пройти еще несколько шагов после ранения, затем скончался. Убийца скрылся с места происшествия, забрав пейджер и куртку парня.

Вещи преступник отдал своей подруге, пейджер она позже продала.

Как уточнили NGS22.RU в ведомстве, он долгое время водил следствие по ложному следу и утверждал, что непричастен к преступлению. Спустя годы сотруднику ведомства удалось зацепиться за одну деталь и по ней выйти на след виновного.

— Выйдя таким образом на злоумышленника, следователь СК грамотно выстроил тактику проведения следственных действий, в том числе проверки показаний на месте, в ходе которой фигурант подробно изложил обстоятельства совершения преступления и дал признательные показания.

Уголовное дело направлено в суд, добавила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Весной стало известно, что в Новосибирске мужчину будут судить за убийство 25-летней давности. По предварительной информации, обвиняемый связал и избил человека, а затем вставил в рот кляп — мужчина скончался от асфиксии.

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Барнаул Алтайский край Убийство Пейджер
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Комментарии
20
Коляныч 2.0
9 июля 2024, 12:33
За время сбора денег на помощь киевской больнице, фонд Елены Зеленской собрал средства ещё на одну Bugatti.
Гость
9 июля 2024, 13:24
Убивец-то, небось, уже булки расслабил и думал, что все нормалек. Вот пусть теперь посидит. С другой стороны - еда бесплатно, жилье, друзья.
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