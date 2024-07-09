Убил из-за яркого фонарика и украл пейджер: сибиряк пойдет под суд за преступление 20-летней давности

Убийца забрал куртку и пейджер юноши Источник: пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю











В Барнауле раскрыли жестокое убийство 20-летней давности, сообщает пресс-служба краевого следкома. По информации ведомства, все произошло в сентябре 2002 года, когда нетрезвая пара пошла в магазин за продуктами. Дорогу они освещали фонариком.



По пути им встретился незнакомец, которого яркий свет очень нервировал. Между мужчинами начался конфликт, женщина тем временем ушла домой.



— Обвиняемый нанес незнакомцу несколько ударов ножом в область грудной клетки и скрылся с места происшествия, забрав с собой куртку и пейджер потерпевшего, который в дальнейшем отдал своей подруге, — рассказали в следкоме.



25-летний потерпевший смог пройти еще несколько шагов после ранения, затем скончался. Убийца скрылся с места происшествия, забрав пейджер и куртку парня.



Вещи преступник отдал своей подруге, пейджер она позже продала.



Как уточнили NGS22.RU в ведомстве, он долгое время водил следствие по ложному следу и утверждал, что непричастен к преступлению. Спустя годы сотруднику ведомства удалось зацепиться за одну деталь и по ней выйти на след виновного.



— Выйдя таким образом на злоумышленника, следователь СК грамотно выстроил тактику проведения следственных действий, в том числе проверки показаний на месте, в ходе которой фигурант подробно изложил обстоятельства совершения преступления и дал признательные показания.



Уголовное дело направлено в суд, добавила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.



Весной стало известно, что в Новосибирске мужчину будут судить за убийство 25-летней давности. По предварительной информации, обвиняемый связал и избил человека, а затем вставил в рот кляп — мужчина скончался от асфиксии.