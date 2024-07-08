«Был хорошим другом и одноклассником»: в Новосибирске погиб подросток

В Новосибирске сообщили о гибели подростка. Как рассказали НГС в пресс-службе регионального СУ СК РФ, тело несовершеннолетнего нашли в водоеме.
— Следственным отделом по Октябрьскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения 7 июля в акватории водоема в Октябрьском районе города Новосибирска тела несовершеннолетнего подростка, — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. В ведомстве не сообщили возраст подростка.
О трагедии также заявили в группе одной из школ Новосибирска в соцсети в «ВКонтакте». В образовательном учреждении сообщили, что мальчик был ответственным и позитивным, а также «хорошим другом и одноклассником».
8 июля стало известно, что в Новосибирской области погибла 15-летняя девочка. Трагедия произошла в Барабинском районе.