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Происшествия «Был хорошим другом и одноклассником»: в Новосибирске погиб подросток

«Был хорошим другом и одноклассником»: в Новосибирске погиб подросток

По данным СК, тело нашли в акватории водоема

2 056
6 комментариев
Следователи проводят проверку

В Новосибирске сообщили о гибели подростка. Как рассказали НГС в пресс-службе регионального СУ СК РФ, тело несовершеннолетнего нашли в водоеме.

— Следственным отделом по Октябрьскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения 7 июля в акватории водоема в Октябрьском районе города Новосибирска тела несовершеннолетнего подростка, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. В ведомстве не сообщили возраст подростка.

О трагедии также заявили в группе одной из школ Новосибирска в соцсети в «ВКонтакте». В образовательном учреждении сообщили, что мальчик был ответственным и позитивным, а также «хорошим другом и одноклассником».

8 июля стало известно, что в Новосибирской области погибла 15-летняя девочка. Трагедия произошла в Барабинском районе.

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Комментарии
7
ПРО
8 июля 2024, 19:59
"Был хорошим другом и одноклассником" - зачем эта характеристика в происшествии? она как-то относится к событию?
Grape Reflection 🍇
8 июля 2024, 20:14
О, Тюлень проспался, на дежурство вышел 😁
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