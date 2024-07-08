Требовал открыть ему подъезд: на Первомайке полуголый мужчины перебудил соседей рано утром — он пинал машины

Инцидент произошел на улице Заречной Источник: АСТ-54 Black / телеграм-канал











В Первомайском районе Новосибирска полуголый местный житель в ночь с 7 на 8 июля не давал спать соседям. В 04:45 сибиряк вышел во двор и начал пинать автомобили. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Ему не спалось, и он решил, что спать не должны все жители дома № 4 на Заречной, поэтому он ходил и наносил различный ущерб автомобилям, — написали в телеграм-канале «АСТ-54».

Видео снято в ночь с 7 на 8 июля Источник: АСТ-54 Black / телеграм-канал

Как видно на кадрах, на первую машину мужчина залез на крышу и поскользнулся на ней. Потом он пошел бить по стеклам все автомобили, которые встречались ему на пути. Соседи пригрозили ему вызвать полицию, но мужчина никак на это не отреагировал. Судя по видео, мужчина требовал открыть ему дверь в подъезд.



В Дзержинском районе Новосибирска компания молодых людей подвинула клумбу в одном из дворов. Как утверждает местная жительница, это сделали, чтобы освободить место под парковку.