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Полуголый мужчина перебудил соседей на Первомайке

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Происшествия Требовал открыть ему подъезд: на Первомайке полуголый мужчины перебудил соседей рано утром — он пинал машины

Требовал открыть ему подъезд: на Первомайке полуголый мужчины перебудил соседей рано утром — он пинал машины

Кроме того, он забрался на крышу одного из автомобилей

3 919
35 комментариев
Инцидент произошел на улице Заречной

В Первомайском районе Новосибирска полуголый местный житель в ночь с 7 на 8 июля не давал спать соседям. В 04:45 сибиряк вышел во двор и начал пинать автомобили. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Ему не спалось, и он решил, что спать не должны все жители дома № 4 на Заречной, поэтому он ходил и наносил различный ущерб автомобилям, — написали в телеграм-канале «АСТ-54».

Видео снято в ночь с 7 на 8 июля

Как видно на кадрах, на первую машину мужчина залез на крышу и поскользнулся на ней. Потом он пошел бить по стеклам все автомобили, которые встречались ему на пути. Соседи пригрозили ему вызвать полицию, но мужчина никак на это не отреагировал. Судя по видео, мужчина требовал открыть ему дверь в подъезд.

В Дзержинском районе Новосибирска компания молодых людей подвинула клумбу в одном из дворов. Как утверждает местная жительница, это сделали, чтобы освободить место под парковку.

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Машина Двор Сосед Первомайский район
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Комментарии
34
Долой мракобесие
8 июля 2024, 13:16
Новый элитный герой?
17817167
8 июля 2024, 13:04
видимо откинулся из
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