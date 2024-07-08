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На выступлении Пелагеи рухнуло оборудование

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Происшествия «Чуть не повредило Диму»: на выступлении Пелагеи в Москве рухнуло осветительное оборудование — падение попало на видео

«Чуть не повредило Диму»: на выступлении Пелагеи в Москве рухнуло осветительное оборудование — падение попало на видео

Был сильный ветер

2 116
5 комментариев
Пелагея выступала на закрытии выставки-форума «Россия» на ВДНХ

На прошедших выходных новосибирская певица Пелагея выступила на закрытии международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ — во время концерта на сцену упала конструкция с освещением.

По словам Пелагеи, падение произошло из-за непогоды. В ее Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) говорится следующее:

— Ветер начал разрушать конструкции, чуть не повредил директора Диму, который подстраховал басиста Саню.

В своем Telegram-канале она также отметила, что всё обошлось, и опубликовала ролик с моментом падения.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Ранее Пелагея вместе с дочкой зажгла на концерте Димы Билана — НГС показывал видео.

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Комментарии
8
Гость
8 июля 2024, 08:11
Страшное видео! Я вся спотела и тряслася
Гость
8 июля 2024, 08:16
Диме получается начал столбы притягивать
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