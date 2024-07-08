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Происшествия Выглядит как извержение вулкана. На Кубани загорелись тысячи квадратов леса, туристов срочно эвакуируют: видео

Выглядит как извержение вулкана. На Кубани загорелись тысячи квадратов леса, туристов срочно эвакуируют: видео

Людей вывозят с баз отдыха

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1 комментарий
Огонь быстро разошелся по летнему лесу

В бухте Инал Краснодарского края вечером 7 июля загорелся лес на скале. О ситуации рассказали наши коллеги из 93.RU.

Это Туапсинский район — популярный у отдыхающих. Очевидцы рассказывают, что пожар произошел после того, как туристы запустили сигнальную ракету. Загорелись сосны неподалеку от моря.

Огонь распространяется очень быстро

По данным МЧС Кубани, сообщение о пожаре поступило в 21:25 по местному времени. На месте работают 56 человек, задействовано 11 единиц техники. Угрозы распространения огня на частные дома нет.

К 23:54 стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 6000 квадратных метров. Людей эвакуируют с баз отдыха, которые находятся рядом с местом пожара, об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Туристы наблюдают за происходящим с набережной
Такое зарево видно с противоположной стороны скалы
Огонь распространяется всё дальше
Площадь пожара только увеличивается

ПО ТЕМЕ
Лесной пожар Бухта Инал Туапсинский район Краснодарский край
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Комментарии
1
Гость
8 июля 2024, 05:35
Нормально горит
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