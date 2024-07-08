Выглядит как извержение вулкана. На Кубани загорелись тысячи квадратов леса, туристов срочно эвакуируют: видео

В бухте Инал Краснодарского края вечером 7 июля загорелся лес на скале. О ситуации рассказали наши коллеги из 93.RU.
Это Туапсинский район — популярный у отдыхающих. Очевидцы рассказывают, что пожар произошел после того, как туристы запустили сигнальную ракету. Загорелись сосны неподалеку от моря.
По данным МЧС Кубани, сообщение о пожаре поступило в 21:25 по местному времени. На месте работают 56 человек, задействовано 11 единиц техники. Угрозы распространения огня на частные дома нет.
К 23:54 стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 6000 квадратных метров. Людей эвакуируют с баз отдыха, которые находятся рядом с местом пожара, об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.