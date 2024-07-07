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Происшествия Неудачно занесло: Toyota врезалась в седан на мокрой дороге в Новосибирске — видео момента ДТП

Неудачно занесло: Toyota врезалась в седан на мокрой дороге в Новосибирске — видео момента ДТП

Авария произошла при заезде на Винаповский мост

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9 комментариев
Авария произошла примерно в 20 часов.

В Кировском районе Новосибирска водитель седана Toyota Mark II не справился с управлением и устроил ДТП с участием трех автомобилей. Информация опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Кадры сняты примерно в 20 часов в воскресенье, 7 июля. Судя по опубликованному видео, ДТП произошло при заезде на Винаповский мост.

— Водитель тонированного седана Toyota Mark II не справился с управлением и врезался в стоящий на светофоре седан Toyota Camry, — говорится в сообщении в канале.

Перед столкновением с Toyota Camry в вероятного виновника аварии также врезался отечественный автомобиль Lada Granta. О пострадавших в ДТП не сообщается. На месте аварии в настоящее время собралась пробка, которая растянулась по Винаповскому мосту со стороны улицы Петухова.

В начале недели мотоциклист влетел во внедорожник на перекрестке улицы Кирова и улицы Сакко и Ванцетти. Момент аварии попал на видео.

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Новосибирск ГАИ МВД ДТП
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Комментарии
9
Гость
7 июля 2024, 23:28
К водителям Марков у меня никаких претензий нет, "намотаться" - это их сакральное предназначение. Святая миссия самурая. Вся их езда это постоянный поиск "своего" рокового столба. А вот к тем кто следом ехал, есть вопросы. Они тоже какие-то суетливые: дистанцию не соблюдают, на тормоз резко давят, паникуют. Надо ездить спокойно: педалькой машинку легонько вперед толкнул и катиш неспешно, а не срываешься суетливо как вещество по трубам после нажатия на слив
ВспыЖ
8 июля 2024, 00:21
Марк головного мозга
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