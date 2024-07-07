Неудачно занесло: Toyota врезалась в седан на мокрой дороге в Новосибирске — видео момента ДТП

Авария произошла примерно в 20 часов. Источник: АСТ-54 Black











В Кировском районе Новосибирска водитель седана Toyota Mark II не справился с управлением и устроил ДТП с участием трех автомобилей. Информация опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Кадры сняты примерно в 20 часов в воскресенье, 7 июля. Судя по опубликованному видео, ДТП произошло при заезде на Винаповский мост.



— Водитель тонированного седана Toyota Mark II не справился с управлением и врезался в стоящий на светофоре седан Toyota Camry, — говорится в сообщении в канале.

Источник: АСТ-54 Black

Перед столкновением с Toyota Camry в вероятного виновника аварии также врезался отечественный автомобиль Lada Granta. О пострадавших в ДТП не сообщается. На месте аварии в настоящее время собралась пробка, которая растянулась по Винаповскому мосту со стороны улицы Петухова.

