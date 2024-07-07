В Краснодаре мигранты толпой подрались с местными, дело дошло до Бастрыкина: новости за 7 июля

Кадры драки в Краснодаре Источник: lavochkina_krd / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 июля.



Массовая драка

В Краснодаре случилась скандальная массовая драка. Ей уже заинтересовался лично глава СК Александр Бастрыкин.

Согласно версии следователей, первопричиной конфликта послужил спор детей: якобы дети мигрантов перестали пускать местных ребят на игровые площадки. Отцы маленьких краснодарцев пытались, как гласит сообщение СК, договориться с мигрантами и сделать площадки общими, но натолкнулись на оскорбления и агрессию.



Тогда и началась потасовка, в которой приняли участие несколько десятков взрослых мужчин. На кадрах, попавших в соцсети, можно увидеть, как дипломатия переходит в массовую драку. Одного человека в ней валяют по земле, другого — бьют ногой.

В чатах жилого комплекса жильцы пишут, что недовольны поведением мигрантов из Средней Азии Источник: lavochkina_krd / T.me

По данным ГУ МВД Кубани, инцидент произошел 6 июля на улице Лавочкина. Когда на место прибыл наряд полиции, участники битвы за детскую площадку уже успели ретироваться. В настоящее время их личности устанавливают; органами местного СК организована процессуальная проверка.



Источник: lavochkina_krd / T.me

Источник: lavochkina_krd / T.me

Умер Джон Ландау

Продюсер Джон Ландау, лауреат премии «Оскар» за фильм «Титаник», скончался в возрасте 63 лет. Причиной смерти издание Variety называет рак.



Ландау был известен как партнер режиссера Джеймса Кэмерона. Вместе с ним они сняли три из четырех самых кассовых фильмов всех времен: «Титаник», «Аватар» и «Аватар: Путь воды».

Сообщается, что Ландау активно участвовал в работе над новыми частями «Аватаров». Джеймс Кэмерон собирается выпустить еще три фильма, выход последнего из которых запланирован на 2031 год.



Развод Алсу

Певица Алсу подала иск о разделе совместно нажитого имущества с мужем Яном Абрамовым — требование было зарегистрировано в Савеловском суде Москвы. Беседа назначена на 10 часов 26 июля.



Алсу подала на развод с супругом, бизнесменом Абрамовым, в конце мая. Заседание по бракоразводному процессу медийной пары прошло 27 июня, в день рождения певицы, и судья решил дать супругам еще два месяца на примирение.



Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет трех детей. Более подробно о разводе читайте в материале наших коллег из «Фонтанки».

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