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Происшествия обзор В Краснодаре мигранты толпой подрались с местными, дело дошло до Бастрыкина: новости за 7 июля

В Краснодаре мигранты толпой подрались с местными, дело дошло до Бастрыкина: новости за 7 июля

Главные события уходящего дня

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Кадры драки в Краснодаре

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 июля.

Массовая драка

В Краснодаре случилась скандальная массовая драка. Ей уже заинтересовался лично глава СК Александр Бастрыкин.

Согласно версии следователей, первопричиной конфликта послужил спор детей: якобы дети мигрантов перестали пускать местных ребят на игровые площадки. Отцы маленьких краснодарцев пытались, как гласит сообщение СК, договориться с мигрантами и сделать площадки общими, но натолкнулись на оскорбления и агрессию.

Тогда и началась потасовка, в которой приняли участие несколько десятков взрослых мужчин. На кадрах, попавших в соцсети, можно увидеть, как дипломатия переходит в массовую драку. Одного человека в ней валяют по земле, другого — бьют ногой.

В чатах жилого комплекса жильцы пишут, что недовольны поведением мигрантов из Средней Азии

По данным ГУ МВД Кубани, инцидент произошел 6 июля на улице Лавочкина. Когда на место прибыл наряд полиции, участники битвы за детскую площадку уже успели ретироваться. В настоящее время их личности устанавливают; органами местного СК организована процессуальная проверка.

Умер Джон Ландау

Продюсер Джон Ландау, лауреат премии «Оскар» за фильм «Титаник», скончался в возрасте 63 лет. Причиной смерти издание Variety называет рак.

Ландау был известен как партнер режиссера Джеймса Кэмерона. Вместе с ним они сняли три из четырех самых кассовых фильмов всех времен: «Титаник», «Аватар» и «Аватар: Путь воды».

Сообщается, что Ландау активно участвовал в работе над новыми частями «Аватаров». Джеймс Кэмерон собирается выпустить еще три фильма, выход последнего из которых запланирован на 2031 год.

Развод Алсу

Певица Алсу подала иск о разделе совместно нажитого имущества с мужем Яном Абрамовым — требование было зарегистрировано в Савеловском суде Москвы. Беседа назначена на 10 часов 26 июля.

Алсу подала на развод с супругом, бизнесменом Абрамовым, в конце мая. Заседание по бракоразводному процессу медийной пары прошло 27 июня, в день рождения певицы, и судья решил дать супругам еще два месяца на примирение.

Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет трех детей. Более подробно о разводе читайте в материале наших коллег из «Фонтанки».

Другие новости

Ночью беспилотники атаковали Воронежскую область. Губернатор Алексанндр Гусев отчитался о том, что несколько дронов уничтожили силы ПВО. Обошлось без пострадавших, однако жителей трех населенных пунктов эвакуировали.

В Крыму 14 населенных пунктов остались без газа из-за аварии на магистральном газопроводе. Прорыв трубы произошел в селе Виноградном под Алуштой, МЧС назвало причиной разгерметизацию подвесного моста трубы. По оценке министра энергетики Крыма Владимира Воронкина, период восстановительных работ на газопроводе составит порядка 7–10 суток.

ПО ТЕМЕ
Краснодар Драка Мигранты Крым Развод
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Комментарии
2
Директор Завода (Ржака)
7 июля 2024, 22:42
Бастрыкин разберётся. Я уверен.
Гость
7 июля 2024, 22:43
Слышал новость по ТВ. Неизвестно как вели себя местные в кавычках. Может как с первомайки ? Будем объективными
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