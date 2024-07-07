«Бултыхался и потерял сознание»: 18-летний студент из Хакасии спас тонущего мужчину на Обском водохранилище

Молодой человек работает и учится на автомеханика Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, предоставлено героем публикации











18-летний студент из Хакасии спас мужчину во время отдыха в Новосибирске. Инцидент произошел на Центральном пляже Обского водохранилища.



В беседе с НГС молодой человек рассказал, что отдыха на пляже вместе с сестрой в минувшую субботу, 6 июля. Пара отправилась освежиться в воду от жары и заплыла достаточно далеко от берега.



— К нам двое мужчин подплыли. Один плавать не умел совсем, а второй плавал хорошо. Он и говорил — плыви, плыви, а тот бултыхался просто. Потом мы увидели, что он потерял сознание и начал тонуть. Я за ним нырнул, и кое как на поверхность воды вытащил, потом к берегу потихоньку, — рассказал корреспонденту НГС Тимур.



На берегу мужчину откачали его товарищи. При этом пострадавший новосибирец так и не сказал «спасибо» спасшему его молодому человеку.



В Новосибирск Тимур приехал отдохнуть к родственникам. В Хакасии он работает и параллельно учится на автомеханика.

