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Происшествия эксклюзив «Бултыхался и потерял сознание»: 18-летний студент из Хакасии спас тонущего мужчину на Обском водохранилище

«Бултыхался и потерял сознание»: 18-летний студент из Хакасии спас тонущего мужчину на Обском водохранилище

Инцидент произошел на Центральном пляже

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13 комментариев
Молодой человек работает и учится на автомеханика

18-летний студент из Хакасии спас мужчину во время отдыха в Новосибирске. Инцидент произошел на Центральном пляже Обского водохранилища.

В беседе с НГС молодой человек рассказал, что отдыха на пляже вместе с сестрой в минувшую субботу, 6 июля. Пара отправилась освежиться в воду от жары и заплыла достаточно далеко от берега.

— К нам двое мужчин подплыли. Один плавать не умел совсем, а второй плавал хорошо. Он и говорил — плыви, плыви, а тот бултыхался просто. Потом мы увидели, что он потерял сознание и начал тонуть. Я за ним нырнул, и кое как на поверхность воды вытащил, потом к берегу потихоньку, — рассказал корреспонденту НГС Тимур.

На берегу мужчину откачали его товарищи. При этом пострадавший новосибирец так и не сказал «спасибо» спасшему его молодому человеку.

В Новосибирск Тимур приехал отдохнуть к родственникам. В Хакасии он работает и параллельно учится на автомеханика.

В июле 2023 года НГС рассказывал о 13-летнем школьнике, который спас рыбака на реке Ине. После геройского поступка его едва не наказала мама.

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Новосибирск Хакасия Спасение на воде Студент Лето
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Комментарии
15
velius
7 июля 2024, 22:05
Ужасы нашего городка: -рассказал, что отдыхаЛ на пляже вместе с сестрой... -Пара отправилась освежитьСЯ в воду от жары... -Один плавать не умел совсем (но как-то заплыл достаточно далеко?)... Кстати, пара — два человека, обычно мужчина и женщина, состоящие друг с другом в любовных (любовная пара) или супружеских (супружеская пара) отношениях.
Grape Reflection 🍇
7 июля 2024, 22:11
А я и не просил меня вытаскивать. Я может и не тонул вовсе, я может подводным плаванием занимался (с) Шарик
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