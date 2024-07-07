В Новосибирской области в Ночь Творилы разгромили постройки к 190-летию села

Постройку делали сами жители Источник: «Краснозёрская Новь»/ Вконтакте











В Новосибирской области в Казанке ночью разгромили постройки. Об этом сообщили в издании «Краснозерская Новь». Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля, в это время на Руси отмечали Ночь Творилы.

— Для того чтобы на купальском празднике было весело, односельчане обычно устраивали своим ближним, друзьям какие-то мелкие пакости. И каждый, чье детство и юность прошли в селе, помнят такие забавы. Но не нужно переходить грань, доходя до гадостей и хулиганства, — написали в посте в газете «Краснозерская Новь».

Инцидент произошел в Кразнозерском районе Источник: «Краснозёрская Новь»/ Вконтакте

Как отмечает автор видео, разнесли большую постройку ко дню рождения села, унесли вырезанные буквы и снесли лестницу. Село украсили к 190-летнему юбилею.

