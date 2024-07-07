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Происшествия В Новосибирской области в Ночь Творилы разгромили постройки к 190-летию села

В Новосибирской области в Ночь Творилы разгромили постройки к 190-летию села

Неизвестные снесли лестницу

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23 комментария
Постройку делали сами жители

В Новосибирской области в Казанке ночью разгромили постройки. Об этом сообщили в издании «Краснозерская Новь». Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля, в это время на Руси отмечали Ночь Творилы.

— Для того чтобы на купальском празднике было весело, односельчане обычно устраивали своим ближним, друзьям какие-то мелкие пакости. И каждый, чье детство и юность прошли в селе, помнят такие забавы. Но не нужно переходить грань, доходя до гадостей и хулиганства, — написали в посте в газете «Краснозерская Новь».

Инцидент произошел в Кразнозерском районе

Как отмечает автор видео, разнесли большую постройку ко дню рождения села, унесли вырезанные буквы и снесли лестницу. Село украсили к 190-летнему юбилею.

В Ленинском районе Новосибирска неизвестный мужчина разгромил несколько припаркованных автомобилей и шлагбаумы топором.

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Комментарии
25
Татьяна 53
7 июля 2024, 17:31
Ну это уже варварство
UshA
7 июля 2024, 16:57
ну и пусть стоит до следующего "Ивана-Купала", как "памятник" и напоминание, что праздники надо по человечески праздновать....
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