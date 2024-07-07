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Происшествия Автомобиль с рожающей женщиной застрял в пробке в Новосибирске — ее вывозили с сигнализацией сотрудники ГАИ

Автомобиль с рожающей женщиной застрял в пробке в Новосибирске — ее вывозили с сигнализацией сотрудники ГАИ

О помощи попросил муж, который вел автомобиль

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18 комментариев
Полицейские сопроводили беременную женщину

В Новосибирске сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу женщину, у которой начались роды. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, старший лейтенант Руслан Истомин и лейтенант Аркадий Филипьев ехали по Бугринскому мосту в сторону Ватутина, когда обратили внимание на автомобиль.

— Во время движения внимание инспекторов привлек попутный автомобиль «Шкода-Кодиак», водитель которого обратился к сотрудникам Госавтоинспекции за помощью. Мужчина пояснил, что в его автомобиле находится беременная жена, у которой начались схватки, и он боится не успеть вовремя добраться до родильного дома из-за образовавшихся заторов на дорогах города. Оценив обстановку, госавтоинспекторы незамедлительно приняли решение сопроводить автомобиль с роженицей в роддом, — сообщили в пресс-службе полиции.

Инспекторы ДПС сообщили о принятом решении в дежурную часть, включили звуковые и световые сигналы и сопроводили автомобиль до больницы на улице Вертковской. На путь у сотрудников ушло 15 минут. Женщину передали врачам, и инспекторы вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

Сибирячка родила мальчика. Их здоровью ничего не угрожает.

За полтора года рядом с площадью Маркса в Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции поймали почти 400 водителей, нарушавших правила дорожного движения. Жителям там мешают спать ночные гонщики.

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Комментарии
18
Татьяна 53
7 июля 2024, 16:21
Молодцы.
Мон@шка60+
7 июля 2024, 17:26
Все хорошо выполнили свою работу. И ГАИ, и врачи, и мужчина, и, самое главное - женщина. Поприветствуем нового человека!
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