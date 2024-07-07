Автомобиль с рожающей женщиной застрял в пробке в Новосибирске — ее вывозили с сигнализацией сотрудники ГАИ

Полицейские сопроводили беременную женщину Источник: МВД по Новосибирской области











В Новосибирске сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу женщину, у которой начались роды. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, старший лейтенант Руслан Истомин и лейтенант Аркадий Филипьев ехали по Бугринскому мосту в сторону Ватутина, когда обратили внимание на автомобиль.

— Во время движения внимание инспекторов привлек попутный автомобиль «Шкода-Кодиак», водитель которого обратился к сотрудникам Госавтоинспекции за помощью. Мужчина пояснил, что в его автомобиле находится беременная жена, у которой начались схватки, и он боится не успеть вовремя добраться до родильного дома из-за образовавшихся заторов на дорогах города. Оценив обстановку, госавтоинспекторы незамедлительно приняли решение сопроводить автомобиль с роженицей в роддом, — сообщили в пресс-службе полиции.

Инспекторы ДПС сообщили о принятом решении в дежурную часть, включили звуковые и световые сигналы и сопроводили автомобиль до больницы на улице Вертковской. На путь у сотрудников ушло 15 минут. Женщину передали врачам, и инспекторы вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

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