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Происшествия 75-летний дельтапланерист разбился на Алтае — фото с места ЧП

75-летний дельтапланерист разбился на Алтае — фото с места ЧП

Он потерпел крушения во время взлета

831
18 комментариев
Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью

В субботу, 6 июля, недалеко от барнаульского поселка Центральный разбился пилот дельтаплана. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

75-летнйи дельтапланерист потерпел крушения во время взлета. Мужчина упал с высоты и получил серьёзные травмы в результате чего скончался.

Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. Представители ведомства проверят соблюдение требований воздушного законодательства.

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Дельтаплан Барнаул Крушение Трагедия
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Комментарии
20
Гость
7 июля 2024, 12:21
Как бы это ни звучало, но это хорошая смерть 😢
Grape Reflection 🍇
7 июля 2024, 12:40
Широка страна родная, стережёт её конвой, я над нею пролетаю, как фанера над Москвой. По земле ходите сами, это господи уволь, я лечу на дельтаплане, как на Боинге король.
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