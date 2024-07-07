75-летний дельтапланерист разбился на Алтае — фото с места ЧП

В субботу, 6 июля, недалеко от барнаульского поселка Центральный разбился пилот дельтаплана. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
75-летнйи дельтапланерист потерпел крушения во время взлета. Мужчина упал с высоты и получил серьёзные травмы в результате чего скончался.
Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. Представители ведомства проверят соблюдение требований воздушного законодательства.
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