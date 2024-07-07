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Происшествия «Держались за кусты»: супруги чуть не утонули во время водной прогулки у моста — их лодка начала сдуваться

«Держались за кусты»: супруги чуть не утонули во время водной прогулки у моста — их лодка начала сдуваться

Сибиряков доставали спасатели МАСС

685
6 комментариев
Инцидент произошел ночью

В Новосибирске в ночь с 6 на 7 июля спасатели МАСС выезжали на помощь супругам. Они оказались в лодке, которая сдувалась. Инцидент произошел возле Димитровского моста.

По данным спасателей, сибиряки катались на лодке ПВХ. В какой-то момент они обнаружили, что лодка повреждена и сдувается, а в двигателе закончился бензин.

— К пострадавшим выехал водный экипаж «Тайфун». Так как течение на реке сильное, пострадавших пришлось знатно поискать в акватории. Обнаружили их на границе города, где люди держались за кусты, — рассказали в МАСС.

Супруги были в спасательных жилетах. Их достали и вместе с лодкой доставили до рембазы.

В Новосибирске сотрудники МЧС помогли взрослым с детьми, которые оказались на лодках в воде во время непогоды. Они не могли добраться до берега из-за ветра.

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Комментарии
10
Zemb
7 июля 2024, 10:32
мы на лодочке катались не гребли....а непонятно зачем они туда вообще сунулись.😎
Grape Reflection 🍇
7 июля 2024, 10:27
И чего им боятся в жилетах-то?
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