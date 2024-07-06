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Происшествия Беспилотники второй день подряд атакуют Краснодарский край. Взрывы прозвучали в трех разных районах

Беспилотники второй день подряд атакуют Краснодарский край. Взрывы прозвучали в трех разных районах

Один из ударов пришелся по нефтебазе

498
1 комментарий
Последствия удара в станице Павловской, где загорелась нефтебаза

Беспилотники вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попали три района — Ейский, Ленинградский и Павловский.

В Ейске оказалась повреждена вышка сотовой связи, в станице Павловской загорелась нефтебаза, в Ленинградской — резервуар с топливом. Сотрудники МЧС работают на местах, сообщили в оперштабе региона. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Накануне БПЛА ударили по Приморско-Ахтарску. Атака пришлась по трехэтажному многоквартирному дому. Погибла 6-летняя девочка, еще пять человек получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело о теракте, семье погибшей выплатят два миллиона рублей. Подробнее об атаке читайте здесь.

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Комментарии
1
Гость
6 июля 2024, 09:05
Это на пользу наше ПВО самое аналоговое
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