Беспилотники второй день подряд атакуют Краснодарский край. Взрывы прозвучали в трех разных районах

Беспилотники вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попали три района — Ейский, Ленинградский и Павловский.
В Ейске оказалась повреждена вышка сотовой связи, в станице Павловской загорелась нефтебаза, в Ленинградской — резервуар с топливом. Сотрудники МЧС работают на местах, сообщили в оперштабе региона. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.
Накануне БПЛА ударили по Приморско-Ахтарску. Атака пришлась по трехэтажному многоквартирному дому. Погибла 6-летняя девочка, еще пять человек получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело о теракте, семье погибшей выплатят два миллиона рублей. Подробнее об атаке читайте здесь.