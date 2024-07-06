НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +23

0 м/c,

штиль.

 741мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,13
EUR 95,57

СРОЧНО

Прогноз погоды на 3 дня в Новосибирске

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Многодетные на пикете у Кремля
Кража 90 миллионов из банка
Что вытворяли випы в нулевые
Фестиваль для бизнесменов
Разбор нарядов с «Ники»
Что делать в новолуние
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия Водителя ищет полиция: новосибирец на машине сбил ребенка на велосипеде

Водителя ищет полиция: новосибирец на машине сбил ребенка на велосипеде

Авария произошла на улице Красина

431
1 комментарий
Велосипедист попал в больницу

В Новосибирске полиция ищет водителя, который сбил ребенка на велосипеде в Дзержинском районе, а после скрылся с места ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла вечером 5 июля на улице Красина.

— Неустановленный водитель, выезжая с прилегающей территории парковки дома 75 по улице Фрунзе, сбил велосипедиста, который ехал по улице Красина, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП 13-летний мальчик попал в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее водитель ВАЗ 2105 «Жигули» сбил мотоциклистов в микрорайоне Матвеевка

ПО ТЕМЕ
ДТП Авария Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 июля 2024, 00:37
так вроде у вас там камеры везде ??
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Рекомендуем
Знакомства

кроликИркутск,  24

Bjorn Ironside,  39

Антон,  56

Елена,  37

Ирина,  52

Светлана,  37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление