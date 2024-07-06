Водителя ищет полиция: новосибирец на машине сбил ребенка на велосипеде

В Новосибирске полиция ищет водителя, который сбил ребенка на велосипеде в Дзержинском районе, а после скрылся с места ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла вечером 5 июля на улице Красина.
— Неустановленный водитель, выезжая с прилегающей территории парковки дома 75 по улице Фрунзе, сбил велосипедиста, который ехал по улице Красина, — пояснили в инспекции.
В результате ДТП 13-летний мальчик попал в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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