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Происшествия подробности Бывшая девушка пришла с новым парнем: новосибирец заявил, что его избили под окнами квартиры

Бывшая девушка пришла с новым парнем: новосибирец заявил, что его избили под окнами квартиры

Молодой человек написал заявление на обидчика, а сам поехал в больницу

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52 комментария
Молодой человек сейчас находится в больнице

Житель Новосибирска Никита заявил, что его избил новый парень его бывшей девушки. По словам молодого человека, конфликт произошел из-за цветов в горшке. В полиции прокомментировали инцидент.

— 10 июня я расстался с девушкой. 2 июля она и ее новый ухажёр начали мне звонить и требовали вернуть цветочные горшки, которые у меня забыла бывшая. У меня их уже не было, так как цветы в них сгнили. Общение перешло на мат, я сказал им больше мне никогда не звонить. 3 июля в 21 час в подъезд ворвалась бывшая со своим новым ухажёром для выяснения отношений со мной. Начали долбить мне в дверь, — рассказал Никита, попросивший не указывать фамилию.

Никита рассказал, что вызвал ГБР, и когда сотрудники приехали, экс-подруга с новым парнем убежали вниз по лестнице, чтобы искать цветочные горшки в мусорных баках. ГБРовцы направились за ними, чтобы поговорить. В этот момент Никита находился на балконе, с которого уронил ложку для обуви.

— У меня с балкона упала ложка для обуви. Я отправился за ней вниз, а бывшая с парнем начали бежать ко мне. ГБР за ними. Я укрылся в подъезде. С собой у меня был просроченный баллончик для защиты от собак и эта ложка. Я вышел на улицу для выяснения отношений, просил, чтобы они больше сюда не приходили. ГБР к этому моменту еще не подошли, и началась драка, — отметил Никита.

По словам новосибирца, новый друг бывшей девушки бил его по лицу. В какой-то момент со слов Никиты он упал и сломал кисть. Также у него остались ушибы.

— В обороне, к сожалению, мне не помогла ложка от обуви и баллончик от собак, так как физически я сейчас слаб после операции на левом локте. По итогу сотрудники ГБР вмешались, и драка прекратилась, они ушли на остановку, — рассказывает пострадавший.

Никита такси поехал в полицию и в больницу.

— Во время удара я получил сотрясение мозга, кровь хлестала рекой, врачи сказали, что у меня перелом правой кисти, лицевой перелом — заявил парень.

Никита добавил, что документы, подтверждающие увечья, будут у него на руках в понедельник. Дать контакты экс-подруги Никита отказался, мотивировав это личной безопасностью.

В ГУ МВД на запрос корреспондента НГС сообщили, что 4 июля в полицию поступило заявление от жителя Новосибирска.

— Он сообщил, что ему нанесли телесные повреждения. Полицейские зарегистрировали заявление. Чтобы установить тяжесть причинённого вреда здоровью ему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой примут решение. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.

Ранее НГС писал о том, что Беллу Кузнецову из «Пацанок» избили в московском баре. Инцидент произошел на Покровском бульваре.

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Комментарии
52
Татьяна 53
5 июля 2024, 17:54
Прям мелодрама
Bream
5 июля 2024, 16:57
Я вышел на улицу для выяснения отношений (c) думал наверное "руки пожмем и разойдемся", да? клиника.
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