Беспилотники атаковали курортный город в Краснодарском крае. Ранены двое детей

В ночь на 5 июля украинские беспилотники атаковали Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.
Это небольшой город с тихими курортами. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что силы ПВО сбили несколько дронов.
— Есть повреждения гражданских объектов на территории города. В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко, — отчитался Кондратьев.
Предварительно, среди жителей города жертв нет. Однако шестеро человек попали в больницу, среди них двое детей.
Из-за атаки нарушена работа энергоподстанции, идут восстановительные работы.