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Происшествия Беспилотники атаковали курортный город в Краснодарском крае. Ранены двое детей

Беспилотники атаковали курортный город в Краснодарском крае. Ранены двое детей

Также в больницу попали четверо взрослых

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9 комментариев
Очевидцы говорят, что на улице валяются обломки крыши

В ночь на 5 июля украинские беспилотники атаковали Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.

Это небольшой город с тихими курортами. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что силы ПВО сбили несколько дронов.

— Есть повреждения гражданских объектов на территории города. В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко, — отчитался Кондратьев.

Предварительно, среди жителей города жертв нет. Однако шестеро человек попали в больницу, среди них двое детей.

Горожане публикуют кадры, на которых видно разрушения жилого дома

Из-за атаки нарушена работа энергоподстанции, идут восстановительные работы.

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Комментарии
11
Гость
5 июля 2024, 07:16
опять "лучшая в мире пво" теракты устраивает?
Гость
5 июля 2024, 07:24
Киев за три дня... Ну ну
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