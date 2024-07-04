НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

ю-в.

 743мм 57%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,95
EUR 94,58

СРОЧНО

Из кранов с холодной водой побежала горячая

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Сибиряк против дрона-камикадзе
Дело против адвоката
Что думают о богатстве России
Миллиарды на «бабл-ти»
Опасные специи
Афиша на июль
Проблемы с самолётами S7
НГС в Telegram
Происшествия «Повезло, что не взорвался»: подробности падения мужчины на Кошурникова — рядом нашли газовый баллон

«Повезло, что не взорвался»: подробности падения мужчины на Кошурникова — рядом нашли газовый баллон

У очевидцев новая версия: они считают, что пострадавший ремонтировал крышу перед падением

556
3 комментария
На место выезжали полицейские

С 18-этажки на улице Кошурникова, 29/5 в Новосибирске вместе с мужчиной упал газовый баллон. Об этом НГС заявил житель дома Константин Вернер.

Падение произошло 4 июля. Полиция начала проверку. Очевидцы сообщали, что мужчина мыл окна. У Константина другое мнение — он считает, что тот ремонтировал крышу.

В ролике, который в редакцию прислал Вернер, видно, что баллон с шипящим газом лежит на земде, а неподалеку — упавший человек.

— Он ремонтировал крышу, споткнулся. Газовый баллон упал недалеко от меня, повезло, что не взорвался. Он работал с этим оборудованием, — заявил очевидец.

Прошлой осенью полуторагодовалый мальчик выпал с 18-го этажа в Новосибирске — ребенок остался жив.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Падение Новосибирск Золотая Нива Улица Кошурникова
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Ханна Намити
4 июля 2024, 14:56
"Очевидцы сообщали, что мужчина мыл окна. У Константина другое мнение — он считает, что тот ремонтировал крышу."...это из серии "я свидетель, а что тут случилось?")))
Гость
4 июля 2024, 14:56
Повезло, что не взорвался. Для упавшего - слабое утешение
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Джером,  37

Юра,  45

Свет Лана,  60

Алексей Ерёмин,  64

yurakazancev54,  51

Евген83,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление