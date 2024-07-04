«Повезло, что не взорвался»: подробности падения мужчины на Кошурникова — рядом нашли газовый баллон

На место выезжали полицейские Источник: «Новосибирск с огоньком» / Telegram











С 18-этажки на улице Кошурникова, 29/5 в Новосибирске вместе с мужчиной упал газовый баллон. Об этом НГС заявил житель дома Константин Вернер.



Падение произошло 4 июля. Полиция начала проверку. Очевидцы сообщали, что мужчина мыл окна. У Константина другое мнение — он считает, что тот ремонтировал крышу.



В ролике, который в редакцию прислал Вернер, видно, что баллон с шипящим газом лежит на земде, а неподалеку — упавший человек.

Источник: Константин Вернер

— Он ремонтировал крышу, споткнулся. Газовый баллон упал недалеко от меня, повезло, что не взорвался. Он работал с этим оборудованием, — заявил очевидец.



Прошлой осенью полуторагодовалый мальчик выпал с 18-го этажа в Новосибирске — ребенок остался жив.