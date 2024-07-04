«Повезло, что не взорвался»: подробности падения мужчины на Кошурникова — рядом нашли газовый баллон

С 18-этажки на улице Кошурникова, 29/5 в Новосибирске вместе с мужчиной упал газовый баллон. Об этом НГС заявил житель дома Константин Вернер.
Падение произошло 4 июля. Полиция начала проверку. Очевидцы сообщали, что мужчина мыл окна. У Константина другое мнение — он считает, что тот ремонтировал крышу.
В ролике, который в редакцию прислал Вернер, видно, что баллон с шипящим газом лежит на земде, а неподалеку — упавший человек.
— Он ремонтировал крышу, споткнулся. Газовый баллон упал недалеко от меня, повезло, что не взорвался. Он работал с этим оборудованием, — заявил очевидец.
Прошлой осенью полуторагодовалый мальчик выпал с 18-го этажа в Новосибирске — ребенок остался жив.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.