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Происшествия «Размотало, оторвало бампер»: машина скорой помощи попала в ДТП в Новосибирске

«Размотало, оторвало бампер»: машина скорой помощи попала в ДТП в Новосибирске

Авария произошла на улице Станиславского

2 496
7 комментариев
Авария произошло около 20 часов

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. О происшествии в редакцию НГС сообщил читатель Иван.

Новосибирец рассказал, что авария произошла около 20 часов.

— На перекрестке Станиславского и Плахотного скорую размотало, у нее оторвало бампер. Сам момент аварии не видел, рядом стоит иномарка. У дома Станиславского, 8 они стоят, — рассказал редакции НГС Иван.

Судя по кадрам, присланным читателем, второй участник аварии — легковой автомобиль марки Toyota. Информации о пострадавших пока не поступало.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, чтобы узнать подробности ДТП. На момент публикации новости информация не поступила.

В конце июня пенсионерка попала под колеса Daihatsu у областной больницы. Очевидцы сообщили, что женщина перебегала дорогу на красный свет светофора.

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Комментарии
8
14314447
3 июля 2024, 21:07
Бампер, ерунда новый будет. Слава Богу все живы.
Я_ИНAЯ
3 июля 2024, 21:07
А в чем проблема? Едем дальше, ориентируясь на знаки приоритета. Или ПДД не помнит никто.
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