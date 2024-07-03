«Размотало, оторвало бампер»: машина скорой помощи попала в ДТП в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. О происшествии в редакцию НГС сообщил читатель Иван.
Новосибирец рассказал, что авария произошла около 20 часов.
— На перекрестке Станиславского и Плахотного скорую размотало, у нее оторвало бампер. Сам момент аварии не видел, рядом стоит иномарка. У дома Станиславского, 8 они стоят, — рассказал редакции НГС Иван.
Судя по кадрам, присланным читателем, второй участник аварии — легковой автомобиль марки Toyota. Информации о пострадавших пока не поступало.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, чтобы узнать подробности ДТП. На момент публикации новости информация не поступила.
В конце июня пенсионерка попала под колеса Daihatsu у областной больницы. Очевидцы сообщили, что женщина перебегала дорогу на красный свет светофора.