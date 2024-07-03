В Анталье разбился автобус с туристами: водитель умер от ран, 20 пассажиров пострадали. Что известно к этому часу — фото и видео

На месте трагедии Источник: https://www.sabah.com.tr/











Сегодня утром автобус, который вез туристов из Аланьи в аэропорт Антальи, попал в тяжелое ДТП, о чем мы уже сообщали. Водитель потерял управление и врезался в ограждение. ДТП произошло на объездной дороге вокруг Манавгата, на развязке у моста Демократии.

Источник: Городские порталы

В аварии пострадали 20 туристов — четверо граждан Белоруссии и 16 россиян. Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, однако скончался несмотря на усилия медиков. По данным турецкого интернет-издания Sabah, за рулем автобуса с регистрационным номером 07 AAZ 365 был водитель по имени Шавки Чобан. На выезде на развязку автобус зацепил бетонный барьер и столб, после чего его выкинуло на прилегающую дорогу. В результате столкновения автобус превратился в гору металлолома.



Вместо полета домой многим пришлось отправляться в больницу Источник: https://www.sabah.com.tr/











На место трагедии прибыли экипажи пожарной, скорой и полиция. Медики оказали на месте пострадавшим первую помощь, раненых доставили в ближайшие больницы. Однако некоторые пострадавшие туристы, несмотря на полученные ранения, отказались от госпитализации.

Как сообщает АТОР, по данным туроператора, 5 человек, не получивших травм в результате ДТП (трое белорусских граждан и двое россиян), успели на свои рейсы и вылетели домой по расписанию. Остальным пострадавшим страховая обеспечит компенсацию проживания до возвращения и вылет домой, туроператор оказывает содействие в подборе вариантов.



Мы следим за ситуацией.



Турецкие коллеги делятся жуткими кадрами с места трагедии.

К кому обращаться за помощью?

Как говорят в МИД, если человек летит на отдых по путевке, то при любом несчастном случае все заботы ложатся на туроператора. По другому обстоит ситуация для тех, кто отправляется за границу дикарем. В таком случае компетентные власти страны, где отдыхал россиянин, или сам отдыхающий должны сообщить о случившемся в консульство. Там сделают запрос в УМВД России по месту выдачи паспорта погибшему, чтобы узнать место его регистрации и найти контакты родственников, чтобы сообщить им о случившемся и уже вместе принимать меры.



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