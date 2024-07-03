НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +20

4 м/c,

южн.

 740мм 66%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,99
EUR 93,69

СРОЧНО

В Краснообске ДПС будет ловить мотоциклистов

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Проблемы с самолётами S7
12 юных выпускниц
Жалобы на зарплаты в метро
Бизнес на кубиках
Афиша на июль
Как продали кладбище
«Пригожин теперь как Цой»
НГС в Telegram
Происшествия подробности В Анталье разбился автобус с туристами: водитель умер от ран, 20 пассажиров пострадали. Что известно к этому часу — фото и видео

В Анталье разбился автобус с туристами: водитель умер от ран, 20 пассажиров пострадали. Что известно к этому часу — фото и видео

Появились новые подробности ужасной трагедии

727
2 комментария
На месте трагедии

Сегодня утром автобус, который вез туристов из Аланьи в аэропорт Антальи, попал в тяжелое ДТП, о чем мы уже сообщали. Водитель потерял управление и врезался в ограждение. ДТП произошло на объездной дороге вокруг Манавгата, на развязке у моста Демократии.

В аварии пострадали 20 туристов — четверо граждан Белоруссии и 16 россиян. Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, однако скончался несмотря на усилия медиков. По данным турецкого интернет-издания Sabah, за рулем автобуса с регистрационным номером 07 AAZ 365 был водитель по имени Шавки Чобан. На выезде на развязку автобус зацепил бетонный барьер и столб, после чего его выкинуло на прилегающую дорогу. В результате столкновения автобус превратился в гору металлолома.

Вместо полета домой многим пришлось отправляться в больницу

На место трагедии прибыли экипажи пожарной, скорой и полиция. Медики оказали на месте пострадавшим первую помощь, раненых доставили в ближайшие больницы. Однако некоторые пострадавшие туристы, несмотря на полученные ранения, отказались от госпитализации.

Как сообщает АТОР, по данным туроператора, 5 человек, не получивших травм в результате ДТП (трое белорусских граждан и двое россиян), успели на свои рейсы и вылетели домой по расписанию. Остальным пострадавшим страховая обеспечит компенсацию проживания до возвращения и вылет домой, туроператор оказывает содействие в подборе вариантов.

Мы следим за ситуацией.


Турецкие коллеги делятся жуткими кадрами с места трагедии.

К кому обращаться за помощью?

Как говорят в МИД, если человек летит на отдых по путевке, то при любом несчастном случае все заботы ложатся на туроператора. По другому обстоит ситуация для тех, кто отправляется за границу дикарем. В таком случае компетентные власти страны, где отдыхал россиянин, или сам отдыхающий должны сообщить о случившемся в консульство. Там сделают запрос в УМВД России по месту выдачи паспорта погибшему, чтобы узнать место его регистрации и найти контакты родственников, чтобы сообщить им о случившемся и уже вместе принимать меры.

Обращение к читателям

Если вы или ваши близкие пострадали в этом ДТП, вам нужна помощь, сообщите нам. Наши контакты: msk1@sholding.ru; +7 982 630 3102

ПО ТЕМЕ
ДТП с туристическим автобусом Турция Туристы в Турции
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
styil
3 июля 2024, 19:38
ДТП??? автобус на высокой скорости не вписался в поворот - нет?
Unclе
3 июля 2024, 19:50
А в Одессе щас +30С, народа десятки тыщ даже на Аркадии одной, тусим)) погода супер
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

yurakazancev54,  51

Евген83,  40

Viktoriya,  27

Helen,  48

Сергей,  34

Ousbi,  23

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление