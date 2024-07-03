Момент страшного ДТП с российскими туристами в Турции попал на видео

По пути в аэропорт Антальи автобус с туристами попал в страшное ДТП. Турецкие СМИ предполагают, что причиной аварии могла стать неисправность автобуса или ошибка водителя.
— Авария произошла около 04:00 на въезде на автомагистраль Аланья — Анталья, у Манавгата. Микроавтобус вез российских и белорусских туристов из отелей в аэропорт, вышел из-под контроля и врезался в придорожное ограждение и перила моста, — сообщает Milliyet.
Момент аварии попал на придорожные камеры. На кадрах видно, что автобус повело в сторону ограждения на большой скорости. После столкновения его чуть не опрокинуло.
В результате ДТП 20 человек пострадали, среди них есть дети. Водителя доставили в больницу с тяжелыми травмами, но спасти его не удалось.