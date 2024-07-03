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Происшествия Момент страшного ДТП с российскими туристами в Турции попал на видео

Момент страшного ДТП с российскими туристами в Турции попал на видео

20 человек пострадали, водитель погиб

2 846
17 комментариев
В ДТП пострадали 20 человек, в их числе дети

По пути в аэропорт Антальи автобус с туристами попал в страшное ДТП. Турецкие СМИ предполагают, что причиной аварии могла стать неисправность автобуса или ошибка водителя.

— Авария произошла около 04:00 на въезде на автомагистраль Аланья — Анталья, у Манавгата. Микроавтобус вез российских и белорусских туристов из отелей в аэропорт, вышел из-под контроля и врезался в придорожное ограждение и перила моста, — сообщает Milliyet.

Момент аварии попал на придорожные камеры. На кадрах видно, что автобус повело в сторону ограждения на большой скорости. После столкновения его чуть не опрокинуло.

В результате есть погибший — водитель микроавтобуса

В результате ДТП 20 человек пострадали, среди них есть дети. Водителя доставили в больницу с тяжелыми травмами, но спасти его не удалось.

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Комментарии
17
Татьяна 53
3 июля 2024, 17:29
Натерпелись люди. Выздоровления всем.
Дед Митрич
3 июля 2024, 17:19
Водила заснул за рулем, а проснулся в чистилище.
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