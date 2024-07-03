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Происшествия 25-летняя девушка решила перейти Ипподромскую по железнодорожному мосту — ее сбил поезд

25-летняя девушка решила перейти Ипподромскую по железнодорожному мосту — ее сбил поезд

Машинист подавал звуковые сигналы

3 548
18 комментариев
Трагедия случилась на мосту над Ипподромской магистралью

В Новосибирске 25-летняя девушка умерла от полученных травм на железной дороге. Как рассказали в транспортной полиции, трагедия случилась в ночь с 2 на 3 июля на железнодорожном мосту над Ипподромской магистралью.

Девушка, по данным полиции, шла вдоль железнодорожного полотна перед приближающимся локомотивом

— Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — добавили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Девушка умерла от полученных травм до приезда скорой помощи Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В июне в Новосибирской области электропоезд сбил 18-летнюю девушку. Ее доставили в больницу с различными травмами.

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Комментарии
18
Bream
3 июля 2024, 11:15
это говорит лишь о том, что стратегический объект вообще никак не охраняется
Фродо Бэггинс
3 июля 2024, 11:15
вероятно шла там специально. суицид
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