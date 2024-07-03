25-летняя девушка решила перейти Ипподромскую по железнодорожному мосту — ее сбил поезд

В Новосибирске 25-летняя девушка умерла от полученных травм на железной дороге. Как рассказали в транспортной полиции, трагедия случилась в ночь с 2 на 3 июля на железнодорожном мосту над Ипподромской магистралью.
Девушка, по данным полиции, шла вдоль железнодорожного полотна перед приближающимся локомотивом
— Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — добавили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
Девушка умерла от полученных травм до приезда скорой помощи Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
В июне в Новосибирской области электропоезд сбил 18-летнюю девушку. Ее доставили в больницу с различными травмами.