25-летняя девушка решила перейти Ипподромскую по железнодорожному мосту — ее сбил поезд

Трагедия случилась на мосту над Ипподромской магистралью Источник: Управление на транспорте МВД России по СФО











В Новосибирске 25-летняя девушка умерла от полученных травм на железной дороге. Как рассказали в транспортной полиции, трагедия случилась в ночь с 2 на 3 июля на железнодорожном мосту над Ипподромской магистралью.

Девушка, по данным полиции, шла вдоль железнодорожного полотна перед приближающимся локомотивом

— Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — добавили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Девушка умерла от полученных травм до приезда скорой помощи Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.