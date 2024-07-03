В Тюмени 50 человек устроили массовую драку. Люди стреляли и сбегали на машинах: видео

По некоторым данным, в потасовке участвовали около 50 человек Источник: Ural Mash

В Тюмени полсотни человек устроили драку на парковке местного гипермаркета. В какой-то момент открылась стрельба, после чего, по словам очевидцев, участники потасовки закричали: «По машинам!» — и скрылись.



— Кричали друг на друга, а потом послышались выстрелы. Все разбежались. Чуть позже на место приехали сотрудники Росгвардии и скорая помощь, — рассказали очевидцы нашим коллегам из 72.RU.

Участники драки скрылись до приезда полицейских Источник: Ural Mash

Причиной конфликта могла стать разборка между представителями одной из национальных диаспор и активистами «Русской общины». Источник 72.RU в правоохранительных органах сообщает, что стреляли из травматических пистолетов.



Другой источник сообщает, что, когда противоборствующие группировки встретились, представители диаспоры достали травматические пистолеты и начали стрелять. По разным данным, ранения получили от двух до трех человек. После начала стрельбы люди либо уехали, либо разбежались по дворам.

Сразу после конфликта в чатах «Русской общины» разных городов Тюменской области объявили режим тишины и запретили писать комментарии. Историю сообщений удалили.

