Влетел на полной скорости: мотоциклист врезался во внедорожник в Новосибирске — видео момента ДТП

Авария произошла около 20 часов Источник: АСТ-54 Black, Густаво Зырянов/NGS.RU











В Октябрьском районе Новосибирска водитель мотоцикла получил травмы в аварии с внедорожником. Информацию о ДТП опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».



Авария произошла на перекрестке улицы Кирова с улицей Сакко и Ванцети. Судя по опубликованным в канале кадрам, водитель мотоцикла двигался на большой скорости и не заметил автомобиль Tank 500, который поворачивал налево. От сильного удара с головы мотоциклиста слетел шлем.

Источник: АСТ-54 Black

Очевидцы в сообществе сообщили, что водитель мотоцикла жив, его госпитализировали. Водитель внедорожника травм не получил — удар пришелся в пассажирскую дверь.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, чтобы узнать подробности аварии и состояние пострадавшего мотоциклиста. На момент написания новости информация не поступила.



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