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Происшествия Влетел на полной скорости: мотоциклист врезался во внедорожник в Новосибирске — видео момента ДТП

Влетел на полной скорости: мотоциклист врезался во внедорожник в Новосибирске — видео момента ДТП

Авария произошла на перекрестке улиц Кирова и Сакко и Ванцетти

1 337
18 комментариев
Авария произошла около 20 часов

В Октябрьском районе Новосибирска водитель мотоцикла получил травмы в аварии с внедорожником. Информацию о ДТП опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Авария произошла на перекрестке улицы Кирова с улицей Сакко и Ванцети. Судя по опубликованным в канале кадрам, водитель мотоцикла двигался на большой скорости и не заметил автомобиль Tank 500, который поворачивал налево. От сильного удара с головы мотоциклиста слетел шлем.

Очевидцы в сообществе сообщили, что водитель мотоцикла жив, его госпитализировали. Водитель внедорожника травм не получил — удар пришелся в пассажирскую дверь.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, чтобы узнать подробности аварии и состояние пострадавшего мотоциклиста. На момент написания новости информация не поступила.

Накануне водитель «Жигулей» сбил мотоциклистов на Бердском шоссе. В аварии пострадала 17-летняя девушка.

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Новосибирск ДТП Мотоциклист ГАИ
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Комментарии
25
Илларион
2 июля 2024, 22:43
Хруст на красный летел уже.
Priori
2 июля 2024, 22:34
Как эти мотоциклисты , самокатчики надоели …..
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