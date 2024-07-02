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Происшествия «Палец как будто проткнули»: черная гадюка напала на жительницу Новосибирска

«Палец как будто проткнули»: черная гадюка напала на жительницу Новосибирска

Сибирячка приехала в гости в Татарстан, чтобы посмотреть на Сабантуй

2 718
14 комментариев
Инцидент произошел в селе Балчыклы в Татарстане

77-летняя жительница Новосибирска Миннегуль Ахметова стала жертвой нападения ядовитой змеи в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

Инцидент произошел на прошлой неделе. 77-летняя сибирячка приехала в гости к брату в Нижнекамск, чтобы посмотреть на празднование Сабантуя. Родственники предложили Миннегуль Ахметовой отправиться на сбор ягод в свободное время, и пенсионерка согласилась. Вместе с семьей она отправилась в село Балчыклы.

— Мы поднялись на горку, я увидела много спелой ягоды, наклонилась, чтобы сорвать, и тут палец как будто проткнули твердой веточкой. Я увидела, как отползает длинная черная гадюка, поняла, что это она меня укусила. У меня сразу же опух палец, закружилась голова, сердце начало чаще биться. Мы всё побросали и поехали в больницу, — рассказала женщина.

В больнице медики обнаружили, что рука у пациентки опухла до плеча и стала бордовой. Сейчас Миннегуль Ахметова лечится в стационаре медицинского учреждения и выздоравливает, но процесс восстановления будет небыстрым.

В конце июня в микрорайоне ОбьГЭС возле школы нашли черную змею. Пресмыкающееся не было радо, что его тревожат.

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Новосибирская область Татарстан Нападение змеи
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Комментарии
15
Олег0707
2 июля 2024, 20:22
Жертва - это когда насмерть. А так пострадавшая.
Дед Митрич
2 июля 2024, 20:23
Черная гадюка это не черная мамба - не смертельно. Но, болеть будет с месяц. На себе дважды испытал такие укусы.
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