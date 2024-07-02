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Происшествия Новосибирский таксист подслушал разговор пассажирки и повез ее в полицию: по пути ему стали звонить с угрозами

Новосибирский таксист подслушал разговор пассажирки и повез ее в полицию: по пути ему стали звонить с угрозами

Водителю говорили, что его могут уволить после не вовремя завершенного заказа

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25 комментариев
Инцидент произошел 29 июня

В Новосибирске водитель «Яндекс Такси» спас пенсионерку от телефонных мошенников. Инцидент произошел 29 июня.

Как рассказал НГС таксист Бахрамидин Жуманов, он приехал на заказ на улицу Гоголя в центре Новосибирска. К нему вышла пожилая пассажирка, которая с кем-то общалась по телефону по громкой связи. Ее собеседники сообщили, что женщине ни в коем случае нельзя общаться с водителем.

Мужчина начал спрашивать, кто звонит пенсионерке и почему дает такие указания. По началу женщина молчала, но затем начала общаться с таксистом и рассказала, что едет к банкомату. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов. В подтверждение — прислали через Whatsapp фотографии «удостоверений». От пенсионерки требовали перевести деньги на «безопасный счет».

Бахрамидин с трудом объяснил пенсионерке, что ей звонят мошенники и никаких денег переводить никуда не нужно.

— По пути я завершил заказ, мошенники снова начали звонить бабушке. Я ей говорю — не отвечайте, поедем в ближайшее отделение полиции. Мне по пути мошенники эти тоже звонили, говорили, что являются сотрудниками «Яндекс. Такси» и «увольняли меня». Даже говорили, что приложение могу удалить, — рассказывает Бахрамидин.

Новосибирец отвез пенсионерку в Заельцовский районный отдел полиции, проследил, чтобы та действительно написала заявление из-за попытки мошенничества. После — мужчина обменялся номерами с бабушкой и отправился работать дальше.

В такси Бахрамидин работает несколько месяцев. Но это — не основная его работа, он трудится на стройке, а таксует в свободное время в качестве подработки.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявление в отдел полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России поступало. Зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка.

Ранее телефонные мошенники убедили 78-летнюю сибирячку продать квартиру. Жилье купили риэлторы крупного агентства недвижимости, а пенсионерка осталась на улице.

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Новосибирск Такси Мошенники Телефонные мошенники
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Комментарии
28
Zemb
2 июля 2024, 18:37
мужик!
233143581
2 июля 2024, 18:46
Молодец таксист!
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