Новосибирский таксист подслушал разговор пассажирки и повез ее в полицию: по пути ему стали звонить с угрозами

Инцидент произошел 29 июня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске водитель «Яндекс Такси» спас пенсионерку от телефонных мошенников. Инцидент произошел 29 июня.



Как рассказал НГС таксист Бахрамидин Жуманов, он приехал на заказ на улицу Гоголя в центре Новосибирска. К нему вышла пожилая пассажирка, которая с кем-то общалась по телефону по громкой связи. Ее собеседники сообщили, что женщине ни в коем случае нельзя общаться с водителем.



Мужчина начал спрашивать, кто звонит пенсионерке и почему дает такие указания. По началу женщина молчала, но затем начала общаться с таксистом и рассказала, что едет к банкомату. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов. В подтверждение — прислали через Whatsapp фотографии «удостоверений». От пенсионерки требовали перевести деньги на «безопасный счет».



Бахрамидин с трудом объяснил пенсионерке, что ей звонят мошенники и никаких денег переводить никуда не нужно.



— По пути я завершил заказ, мошенники снова начали звонить бабушке. Я ей говорю — не отвечайте, поедем в ближайшее отделение полиции. Мне по пути мошенники эти тоже звонили, говорили, что являются сотрудниками «Яндекс. Такси» и «увольняли меня». Даже говорили, что приложение могу удалить, — рассказывает Бахрамидин.



Новосибирец отвез пенсионерку в Заельцовский районный отдел полиции, проследил, чтобы та действительно написала заявление из-за попытки мошенничества. После — мужчина обменялся номерами с бабушкой и отправился работать дальше.



В такси Бахрамидин работает несколько месяцев. Но это — не основная его работа, он трудится на стройке, а таксует в свободное время в качестве подработки.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявление в отдел полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России поступало. Зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка.



Ранее телефонные мошенники убедили 78-летнюю сибирячку продать квартиру. Жилье купили риэлторы крупного агентства недвижимости, а пенсионерка осталась на улице.

