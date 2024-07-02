«Праведный гнев»: можно ли перекрыть проезд мусорными баками, если вам надоели машины — так сделали бабушки на левом берегу

Мусорные баки вернулись на место Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В Новосибирске убрали препятствие с проезда во дворе на Выставочной, 6. Сегодня утром его перегородили мусорными баками -конфликт даже попал на видео, которое распространили по соцсетям. Корреспонденты НГС побывали на месте инцидента: в это время контейнеры уже стояли на месте. Активисток-бабушек во дворе уже не было, но другие жильцы рассказали, откуда возникла проблема. Юрист же объяснил, можно ли баррикадировать проезд.

Жители пытались навести свои порядка Источник: «Новосибирск с огоньком» / Telegram

«У нас тут есть активисты»

Дом на Выставочной, 6 соседствует со школой №160 и многоэтажкой по адресу Ватутина 20/1. Большое здание перекрыто воротами, которые открываются только по звонку на мобильный номер телефона. При этом в многоэтажке несколько компаний, школы танцев и салон красоты. Некоторые посетители паркуются у здания на Выставочной, 6, чтобы пройти к соседнему.



Так сделала, например, мама, которая сидела в машине с ребенком. Они слушали музыку и ждали, когда начнутся занятия. Женщина паркуется на этом месте два раза в неделю: по вторникам и четвергам.



Жительницы наблюдали за происходящим с балконов Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Одна из жительниц дома на Выставочной, 6 рассказывает, что ей автомобили, которые часто ездят мимо дома совсем не мешают.



— Я не интересуюсь этой темой. У нас тут есть активисты. А мусорные баки утром я не видела, — рассказала пожилая женщина.

Двор на Выставочной сегодня стал местом бунта Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Другой мужчина рассказывает, что о возмущении соседей ничего не слышал.



— Я утром дома был. Мне не мешают автомобили, хотя ездят часто. У меня дети выросли, уехали, так что не мешает, — объясняет местный житель.

Героинь видео корреспонденты НГС найти не смогли. Но некоторые комментаторы женщин поддержали, а кто-то объяснил, что ситуация на Выставочной и правда тяжелая.

— Если честно, я понимаю жителей этого дома. Там полный бардак. Двор проезжий и проходной. Я там каждый день хожу с работы. Рядом школа. Яжемамки и яжепапки своих чадушек только что на крыльцо этой школы не завозят. В этом дворе всегда столько машин, что реально страшно ходить. Паркуются как попало, могут на газонах стоять. Естественно вся вонь от выхлопных газов летит в окна жителям, — отметил читатель НГС.

Во дворе рядом путь перегородили сигнальной лентой Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В соседнем дворе на въезд корреспонденты НГС обнаружили странную конструкцию. Старая парта с одной стороны и дерево с другой стороны выезда. Раньше между ними, видимо, была натянута сигнальная лента, которая сейчас оборвана.

В соседний дом просто так не попасть Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











«Жители домов испытывают «праведный гнев»»

Как объяснил юрист Алексей Аржанников, самовольное перекрытие внутридворового проезда является незаконным. Даже если это сделано мусорными баками или чем-либо еще.

— Необходимо отметить, что зачастую жители домов испытывают «праведный гнев» в отношении водителей, которые в нарушение ПДД (пункт 17.2.) осуществляют сквозной проезд через придомовые территории, то есть через жилую зону. Однако в данной ситуации жильцам домов необходимо обращаться в ГИБДД с требованием о привлечении водителей-нарушителей к предусмотренной законом ответственности за нарушение ПДД, Если жильцы домов желают прекратить сквозное движение автомобилей через их придомовую территорию (жилую зону), то им необходимо в установленном законом (Жилищным кодексом РФ) порядке принять решение об организации ограниченного движения, — объяснил Алексей Аржанников.

Ограничить движение во дворе можно шлагбаумом или полусферами. Но это нужно согласовать в компетентных органах. И только после этого ограничивать движение.