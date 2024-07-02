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Происшествия «Праведный гнев»: можно ли перекрыть проезд мусорными баками, если вам надоели машины — так сделали бабушки на левом берегу

«Праведный гнев»: можно ли перекрыть проезд мусорными баками, если вам надоели машины — так сделали бабушки на левом берегу

Жителям улицы Выставочной мешают посетители школы и соседнего дома

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7 комментариев
Мусорные баки вернулись на место

В Новосибирске убрали препятствие с проезда во дворе на Выставочной, 6. Сегодня утром его перегородили мусорными баками -конфликт даже попал на видео, которое распространили по соцсетям. Корреспонденты НГС побывали на месте инцидента: в это время контейнеры уже стояли на месте. Активисток-бабушек во дворе уже не было, но другие жильцы рассказали, откуда возникла проблема. Юрист же объяснил, можно ли баррикадировать проезд.

Жители пытались навести свои порядка

«У нас тут есть активисты»

Дом на Выставочной, 6 соседствует со школой №160 и многоэтажкой по адресу Ватутина 20/1. Большое здание перекрыто воротами, которые открываются только по звонку на мобильный номер телефона. При этом в многоэтажке несколько компаний, школы танцев и салон красоты. Некоторые посетители паркуются у здания на Выставочной, 6, чтобы пройти к соседнему.

Так сделала, например, мама, которая сидела в машине с ребенком. Они слушали музыку и ждали, когда начнутся занятия. Женщина паркуется на этом месте два раза в неделю: по вторникам и четвергам.

Жительницы наблюдали за происходящим с балконов

Одна из жительниц дома на Выставочной, 6 рассказывает, что ей автомобили, которые часто ездят мимо дома совсем не мешают.

— Я не интересуюсь этой темой. У нас тут есть активисты. А мусорные баки утром я не видела, — рассказала пожилая женщина.

Двор на Выставочной сегодня стал местом бунта

Другой мужчина рассказывает, что о возмущении соседей ничего не слышал.

— Я утром дома был. Мне не мешают автомобили, хотя ездят часто. У меня дети выросли, уехали, так что не мешает, — объясняет местный житель.

Героинь видео корреспонденты НГС найти не смогли. Но некоторые комментаторы женщин поддержали, а кто-то объяснил, что ситуация на Выставочной и правда тяжелая.

— Если честно, я понимаю жителей этого дома. Там полный бардак. Двор проезжий и проходной. Я там каждый день хожу с работы. Рядом школа. Яжемамки и яжепапки своих чадушек только что на крыльцо этой школы не завозят. В этом дворе всегда столько машин, что реально страшно ходить. Паркуются как попало, могут на газонах стоять. Естественно вся вонь от выхлопных газов летит в окна жителям, — отметил читатель НГС.

Во дворе рядом путь перегородили сигнальной лентой

В соседнем дворе на въезд корреспонденты НГС обнаружили странную конструкцию. Старая парта с одной стороны и дерево с другой стороны выезда. Раньше между ними, видимо, была натянута сигнальная лента, которая сейчас оборвана.

В соседний дом просто так не попасть

«Жители домов испытывают «праведный гнев»»

Как объяснил юрист Алексей Аржанников, самовольное перекрытие внутридворового проезда является незаконным. Даже если это сделано мусорными баками или чем-либо еще.

— Необходимо отметить, что зачастую жители домов испытывают «праведный гнев» в отношении водителей, которые в нарушение ПДД (пункт 17.2.) осуществляют сквозной проезд через придомовые территории, то есть через жилую зону. Однако в данной ситуации жильцам домов необходимо обращаться в ГИБДД с требованием о привлечении водителей-нарушителей к предусмотренной законом ответственности за нарушение ПДД, Если жильцы домов желают прекратить сквозное движение автомобилей через их придомовую территорию (жилую зону), то им необходимо в установленном законом (Жилищным кодексом РФ) порядке принять решение об организации ограниченного движения, — объяснил Алексей Аржанников.

Ограничить движение во дворе можно шлагбаумом или полусферами. Но это нужно согласовать в компетентных органах. И только после этого ограничивать движение.

В декабре 2023 года жителям многоквартирного дома по улице Бориса Богаткова, 194/9 перегородили все выезды со двора. Владельцы соседнего здания захотели, чтобы по их территории не ездили чужие машины.

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ПО ТЕМЕ
Проезд Выставочная Новосибирск Мусорные баки
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Комментарии
7
Гость
2 июля 2024, 18:21
Не можно, а нужно. А лучш мусорный бак на авто ставить. В городе ездят одни позорные консервные банки, понакупали вёдра б/у ! ! ! Элитных авто совсем мало! Нужно избавляться город от хлама , на утилизацию!!!
Гость
2 июля 2024, 18:35
А на бездействие ГИБДД писать жалобы и утираться ответами ,что нарушений не выявлено а потом писать жалобы уже в гибдд на бездействие гибдд по жалобам в гибдд, а потом подавать в суд на бездействие гибдд по жалобам в.. НУ ВЫ ПОНЯЛИ?
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