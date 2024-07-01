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Происшествия Виновата жара: в Новосибирской области за неделю утонул 21 человек

Виновата жара: в Новосибирской области за неделю утонул 21 человек

Среди погибших — 5 детей

1 584
15 комментариев
Среди погибших 5 детей

За неделю в Новосибирской области утонуло два десятка человек. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС Виктор Орлов во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове, 1 июля.

— С 24 по 30 июня случилось 21 происшествие, все погибли, в их числе 5 детей. Трагедии произошли в Новосибирске, Искитиме, Карасукскок, Краснозерском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах. В Новосибирске, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах поиски пяти пропавших людей результатов не дали, — рассказал Виктор Орлов.

В 8 случаях гибель людей, в том числе, двоих детей произошла в местах одиночного купания, в 12 случаях при купании в местах неорганизованного отдыха. В Новосибирске за неделю спасатели оказали помощь 19 горожанам, которые были на воде.

По словам Виктора Орлова, в июне этого года погибло в семь раз больше детей, чем год назад. Количество утонувших выросло из-за жары, каникул и сезона отпусков.

Недавно в Искитиме нашли тело 13-летней девочки, которая утонула 25 июня. Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Александра, водолазы достали тело из реки Бердь в районе местного завода ЖБИ №13. Вчера тело 13-летнего мальчика достали из реки Иня, его искали несколько дней.

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Комментарии
20
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
1 июля 2024, 11:23
Виноваты: 1. Самонадеянность. 2. Алкоголь.
LG>
1 июля 2024, 11:28
Причем здесь жара?! Пить надо меньше и за детьми следить надо больше.
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