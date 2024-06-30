Летели, чтобы тушить лес. Вертолёт жёстко сел Иркутской области

Вертолёт Ми-8 совершил жесткую посадку в Бодайбинском районе











В Иркутской области 30 июня совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара». На борту находились семеро специалистов «Авиалесоохраны» и трое членов экипажа, сообщил в своём Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.



Вертолёт выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе. По информации Telegram-канала «Авиаторщина», специалистов везли из посёлка Мама в Бодайбо.



— В процессе полета командир воздушного судна принял решение сесть на неподготовленную площадку, которая была согласована. Около 14:20 по местному времени поступила информация о том, что вертолет совершил жесткую посадку в Бодайбинском районе в 290 км от аэродрома Мама. Никто из десяти человек не пострадал, — отмечается в сообщении.



Для оказания помощи членам экипажа и пассажирам, а также оценки повреждений воздушного судна, на место жесткой посадки вылетел другой вертолет Ми-8 (RA-24745) «Ангары».



В Бодайбинский район 29 июня прибыл министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин. На месте он координирует работу сил и средств тушения лесных пожаров, действующих на отдаленных территориях на границе с Республикой Саха (Якутия). Сейчас в Бодайбо действует режим ЧС в лесах муниципального характера, сообщалось на сайте правительства Иркутской области.



Ранее в лесном фонде удалось ликвидировать три ранее обнаруженных пожара на общей площади 29,4 гектара — в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Киренском районах. На утро 29 июня перешло девять возгораний, обнаруженных накануне: по три — в Бодайбинском и Братском районах, по одному — в Мамско-Чуйском, Усть-Илимском и Нижнеудинском районах. Их общая площадь — 19,4 гектара. Продолжалось тушение трех ранее зарегистрированных пожаров на площади 1020 гектаров, все — в Бодайбинском районе. Данные о пожарах на 30 июня ещё не опубликованы.

