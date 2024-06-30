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Происшествия Собрались паровозиком: тройное ДТП с фурами на новосибирской трассе сняли на видео

Собрались паровозиком: тройное ДТП с фурами на новосибирской трассе сняли на видео

На месте работает полиция

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1 комментарий
В ДТП никто не пострадал

Три фуры столкнулись на трассе под Искитимом. Видео аварии опубликовали в телеграм-канале «ЧП Новосибирск».

Судя по кадрам на дороге образовалась пробка. В сервисе 2ГИС участок также отмечен красным. На месте работает полиция. Информации о пострадавших пока нет.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что авария произошла в 14:10, на место сразу выехал экипаж ДПС. По данным ведомства, в ДТП никто не пострадал, авария оформлена с материальным ущербом.

Затор на месте аварии

Ранее в Новосибирской области произошло массовое ДТП. В аварии пострадали два человека.

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ДТП Авария Искитим Новосибирск
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Комментарии
1
Гость
30 июня 2024, 17:09
/Бездетный Бич/ Мажоры на фурах толкаются. На груз и окружающих им наплевать. Караваны этих фур 24/7, даже в воскресенье, в День города вся Фабричная ими забита. Кто не верит, съездите, посмотрите.
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