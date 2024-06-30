Собрались паровозиком: тройное ДТП с фурами на новосибирской трассе сняли на видео

Три фуры столкнулись на трассе под Искитимом. Видео аварии опубликовали в телеграм-канале «ЧП Новосибирск».
Судя по кадрам на дороге образовалась пробка. В сервисе 2ГИС участок также отмечен красным. На месте работает полиция. Информации о пострадавших пока нет.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что авария произошла в 14:10, на место сразу выехал экипаж ДПС. По данным ведомства, в ДТП никто не пострадал, авария оформлена с материальным ущербом.
Ранее в Новосибирской области произошло массовое ДТП. В аварии пострадали два человека.