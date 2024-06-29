НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+32°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+32°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +35

1 м/c,

вос.

 739мм 48%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,75
EUR 92,42

СРОЧНО

Подросток утонул на реке Иня в Новосибирске

Как перестроят заброшки
100 000 рублей за идею
Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Правила жизни банды енотов
Из Сибири в Аргентину
Скандал из-за плитки в сквере
Репортаж с вечера знакомств
Готика в частном секторе
НГС в Telegram
Происшествия Тело не найдено: подросток утонул на реке Иня в Новосибирске

Тело не найдено: подросток утонул на реке Иня в Новосибирске

За сутки на водоемах региона утонули три человека

1 043
4 комментария
Спасатели за сутки эвакуировали двух человек с водоемов региона

Три человека утонули за сутки на водоемах в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что за сутки утонули двое мужчин и один подросток. Мужчины утонули в селе Карпысак и на котловане Горский.

Тело мальчика, предположительно, утонувшего в реке Иня Первомайского района Новосибирска, в настоящий момент не найдено. Поисковые работы продолжаются, — сообщили в ведомстве.

Также спасатели за сутки эвакуировали с водоемов двух человек — это 13-летний подросток и 34-летний мужчина, их стало уносить течением от берега.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области, чтобы узнать подробности гибели людей на водоемах региона. На момент публикации новости информация не поступила.

В минувшую пятницу, 28 июня, на Новосибирском водохранилище утонул 14-летний мальчик. Он вместе с другом плавал по воде на бревне.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область МЧС РФ Утонул ребенок
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
29 июня 2024, 20:28
Родители где ?
Гость
29 июня 2024, 20:31
Как говорит мама. Им все нужно попробовать! А всего так много, тысячи интересных обалденных мест.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,  34

Александр,  46

Александр ,  38

Никита,  25

Виктор,  35

Alex97,  27

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление