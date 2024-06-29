Тело не найдено: подросток утонул на реке Иня в Новосибирске

Три человека утонули за сутки на водоемах в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В ведомстве сообщили, что за сутки утонули двое мужчин и один подросток. Мужчины утонули в селе Карпысак и на котловане Горский.
— Тело мальчика, предположительно, утонувшего в реке Иня Первомайского района Новосибирска, в настоящий момент не найдено. Поисковые работы продолжаются, — сообщили в ведомстве.
Также спасатели за сутки эвакуировали с водоемов двух человек — это 13-летний подросток и 34-летний мужчина, их стало уносить течением от берега.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области, чтобы узнать подробности гибели людей на водоемах региона. На момент публикации новости информация не поступила.
В минувшую пятницу, 28 июня, на Новосибирском водохранилище утонул 14-летний мальчик. Он вместе с другом плавал по воде на бревне.