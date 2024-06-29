Пять человек погибли из-за атаки украинского дрона в Курской области

Дрон влетел в жилой дом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Курской области украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. Погибли пять человек, в том числе два ребенка.



— К большому горю, в результате сброса погибло 5 человек, из них 2 маленьких ребёнка. Ещё 2 члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь, — сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее в результате ракетной атаки в Севастополе пострадали 100 человек. Осколки сбитых снарядов упали в курортной зоне, погибли двое детей и один взрослый.