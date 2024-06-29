Пять человек погибли из-за атаки украинского дрона в Курской области

В Курской области украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. Погибли пять человек, в том числе два ребенка.
— К большому горю, в результате сброса погибло 5 человек, из них 2 маленьких ребёнка. Ещё 2 члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь, — сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь.
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