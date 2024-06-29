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Происшествия Пять человек погибли из-за атаки украинского дрона в Курской области

Пять человек погибли из-за атаки украинского дрона в Курской области

Двое из погибших — дети

926
16 комментариев
Дрон влетел в жилой дом

В Курской области украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. Погибли пять человек, в том числе два ребенка.

— К большому горю, в результате сброса погибло 5 человек, из них 2 маленьких ребёнка. Ещё 2 члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь, — сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее в результате ракетной атаки в Севастополе пострадали 100 человек. Осколки сбитых снарядов упали в курортной зоне, погибли двое детей и один взрослый.

На Кубани из-за масштабной атаки беспилотников погиб краснодарец.

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Комментарии
15
bollo
29 июня 2024, 12:23
а вот как понять, что это был украинский дрон, а не чей-нибудь еще? Ведь собраны они из одних компонентов с одного завода. Даже заключение сделки физически в одном и том же офисе происходит, просто в разное время. В Китае.
mirror
29 июня 2024, 12:31
Обращаюсь к президенту РФ Путину В. В. Нас-то за что?
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