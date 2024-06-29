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Происшествия Не заметил встречный поезд: электричка насмерть сбила мужчину под Новосибирском

Не заметил встречный поезд: электричка насмерть сбила мужчину под Новосибирском

Личность сибиряка устанавливается

794
7 комментариев
На месте работают оперативники

Утром, 29 июня электричка сбила мужчину под Новосибирском. Как сообщили в пресс-службе МВД на транспорте по СФО, инцидент случился на перегоне станций Чик — Коченево.

— На остановочном пункте 3293 километр мужчина переходил пути, обходя сзади стоящий электропоезд. Машинист встречного пассажирского поезда увидел неожиданно появившегося пешехода, применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось, — пояснили в ведомстве.

Мужчина скончался на месте. Сейчас на месте работают оперативники, личность сибиряка устанавливается.

Ранее электричка сбила человека на станции Береговой. Мужчину с травмами доставили в больницу.

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Комментарии
8
266302401
29 июня 2024, 12:52
Последний месяц тонут и лезут под поезда.
Grape Reflection 🍇
29 июня 2024, 12:42
Напьются и ходят по рельсам
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