Не заметил встречный поезд: электричка насмерть сбила мужчину под Новосибирском

Утром, 29 июня электричка сбила мужчину под Новосибирском. Как сообщили в пресс-службе МВД на транспорте по СФО, инцидент случился на перегоне станций Чик — Коченево.
— На остановочном пункте 3293 километр мужчина переходил пути, обходя сзади стоящий электропоезд. Машинист встречного пассажирского поезда увидел неожиданно появившегося пешехода, применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось, — пояснили в ведомстве.
Мужчина скончался на месте. Сейчас на месте работают оперативники, личность сибиряка устанавливается.
Ранее электричка сбила человека на станции Береговой. Мужчину с травмами доставили в больницу.