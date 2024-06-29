В общежитии под Москвой вспыхнул пожар. Погибли пятеро человек

О неприятном запахе сообщают даже жители других микрорайонов. По словам очевидцев, пахнет бензином и гарью Источник: «Железнодорожный Life» / T.me

В ночь на 29 июня подмосковной Балашихе загорелось общежитие. Пожар охватил здание на Керамической улице



В МЧС сообщили о пяти погибших. Пол данным ТАСС, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

Владелица кафе неподалеку от горящего здания сообщила корреспонденту MSK1.RU, что пожар начался в одной из комнат общежития. На улицу вышли все проживающие в здании, сейчас пожар тушат.