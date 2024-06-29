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Происшествия В общежитии под Москвой вспыхнул пожар. Погибли пятеро человек

В общежитии под Москвой вспыхнул пожар. Погибли пятеро человек

Причиной пожара мог стать сбой в электросети

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О неприятном запахе сообщают даже жители других микрорайонов. По словам очевидцев, пахнет бензином и гарью

В ночь на 29 июня подмосковной Балашихе загорелось общежитие. Пожар охватил здание на Керамической улице

В МЧС сообщили о пяти погибших. Пол данным ТАСС, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

Владелица кафе неподалеку от горящего здания сообщила корреспонденту MSK1.RU, что пожар начался в одной из комнат общежития. На улицу вышли все проживающие в здании, сейчас пожар тушат.

Ранее мы сообщали о страшном пожаре в НИИ «Платан», который унес жизни восьми человек. Собственница сгоревшего здания во Фрязино написала явку с повинной и дала признательные показания. Если ее признают виновной, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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