Новосибирец попался пьяным за рулем: результат алкотестера превысил норму в 4,5 раза — видео

Инцидент произошел в Кемеровской области Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса











Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса задержали водителя из Новосибирска, который управлял фурой, будучи пьяным. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.



Новосибирца остановили в минувший четверг, 27 июня, в Крапивинском муниципальном округе. Мужчина на фуре DAF XF привлек внимание инспекторов, водителя попросили пройти тест на наличие алкоголя в крови.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса

— Показатели алкотестера подтвердили предположения полицейских, показав внушительные цифры, в 4,5 раз превышающие максимальный допустимый порог, предусмотренный для погрешности прибора, — рассказали в ГАИ соседнего региона.



Пьяного водителя отстранили от управления фурой, на него также составили административные протоколы. Теперь новосибирцу грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

