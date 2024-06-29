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Происшествия Новосибирец попался пьяным за рулем: результат алкотестера превысил норму в 4,5 раза — видео

Новосибирец попался пьяным за рулем: результат алкотестера превысил норму в 4,5 раза — видео

Мужчину отстранили от управления фурой

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3 комментария
Инцидент произошел в Кемеровской области

Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса задержали водителя из Новосибирска, который управлял фурой, будучи пьяным. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Новосибирца остановили в минувший четверг, 27 июня, в Крапивинском муниципальном округе. Мужчина на фуре DAF XF привлек внимание инспекторов, водителя попросили пройти тест на наличие алкоголя в крови.

— Показатели алкотестера подтвердили предположения полицейских, показав внушительные цифры, в 4,5 раз превышающие максимальный допустимый порог, предусмотренный для погрешности прибора, — рассказали в ГАИ соседнего региона.

Пьяного водителя отстранили от управления фурой, на него также составили административные протоколы. Теперь новосибирцу грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В начале июня пьяная водитель автомобиля Porsche Cayenne S протаранила кроссовер во дворе ЖК «Панорама». Авария попала на видео.

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Новосибирская область Кемеровская область ГАИ Пьяный водитель
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Комментарии
3
Гость
29 июня 2024, 00:50
Не фартануло
Гость
29 июня 2024, 00:52
За обедом выпил несколько рюмок под окрошку и селёдку под шубой. И пельмешки с бульоном.
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