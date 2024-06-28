В Словакии автобус столкнулся с поездом. Его разрезало, поезд вспыхнул — погибли люди

На кадрах с места происшествия видно, как поток людей выходит из поезда Источник: khadulaev / T.me

На юге Словакии пассажирский поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие, сообщают западные СМИ. Авария случилась на железнодорожном переезде недалеко от города Нове-Замки, примерно в 80 километрах к востоку от столицы Братиславы. Сообщается о шести погибших, еще по меньшей мере пять человек получили травмы.

Международный экспресс EuroCity 279 ехал из Праги в Будапешт и столкнулся с автобусом компании Arriva. Как сообщают местные СМИ, автобус разорвало пополам. На место ЧП прибыли медики.

— Боюсь, что число погибших в этой аварии может вырасти, — передает агентство AFP слова пресс-секретаря спасательных служб Петра Климесова.



На место прибыл глава МВД Словакии. По данным местных СМИ, все погибшие были пассажирами автобуса.



Ранее мы писали о том, что в Республике Коми перевернулся пассажирский поезд. С путей сошли девять вагонов. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, поскольку насыпь под железнодорожным полотном была размыта.