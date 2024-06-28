НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

ясная погода, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

штиль.

 745мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,96
EUR 90,99

ТЕМА ДНЯ

В Горском микрорайоне рабочие сломали телевышку

Как получить iPhone 15
Суд над подпольными банкирами
Все чекапы за отпуск
Последние квартиры в ипотеку
Ринулись в Китай
Опасная замена сахару
НГС в Telegram
Происшествия В Словакии автобус столкнулся с поездом. Его разрезало, поезд вспыхнул — погибли люди

В Словакии автобус столкнулся с поездом. Его разрезало, поезд вспыхнул — погибли люди

Рассказываем, что известно о катастрофе

144
Написать комментарий
На кадрах с места происшествия видно, как поток людей выходит из поезда

На юге Словакии пассажирский поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие, сообщают западные СМИ. Авария случилась на железнодорожном переезде недалеко от города Нове-Замки, примерно в 80 километрах к востоку от столицы Братиславы. Сообщается о шести погибших, еще по меньшей мере пять человек получили травмы.

Международный экспресс EuroCity 279 ехал из Праги в Будапешт и столкнулся с автобусом компании Arriva. Как сообщают местные СМИ, автобус разорвало пополам. На место ЧП прибыли медики.

— Боюсь, что число погибших в этой аварии может вырасти, — передает агентство AFP слова пресс-секретаря спасательных служб Петра Климесова.

На место прибыл глава МВД Словакии. По данным местных СМИ, все погибшие были пассажирами автобуса.

Ранее мы писали о том, что в Республике Коми перевернулся пассажирский поезд. С путей сошли девять вагонов. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, поскольку насыпь под железнодорожным полотном была размыта.

Больше всего пострадал 10-й вагон. Погибло три пассажира. Порядка 50 пострадали. Медикам было трудно добраться до места трагедии, поэтому «тяжелых» забирали на вертолете. В РЖД заявили, что окажут материальную помощь пострадавшим и возместят стоимость поездки. О причинах происшествия рассказали эксперты.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Лана,  40

Margo,  40

Алексей Потапов,  37

Incognito,  21

Анна,  43

Костя,  31

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление