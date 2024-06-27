НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+31°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+31°

пасмурно, без осадков

ощущается как +33

1 м/c,

южн.

 745мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,81
EUR 94,11

СРОЧНО

На Новосибирск обрушится магнитая буря

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Суд над подпольными банкирами
Батл Сибири и Урала
Делят активы застройщика 90-х
Все чек-апы за отпуск
Ринулись в Китай
Последние квартиры в ипотеку
Опасная замена сахару
НГС в Telegram
Происшествия Девушку-подростка, пропавшую при схода поезда с рельсов в Коми, нашли мертвой

Девушку-подростка, пропавшую при схода поезда с рельсов в Коми, нашли мертвой

Ее искали почти сутки

680
2 комментария
Девушку нашли под вагоном

16-летнюю Арину, пропавшую при крушении поезда в Коми, нашли погибшей. Ее тело оказалось под 10 вагоном поезда "Воркута-Новороссийск", в котором она ехала.

Подросток была в поезде без сопровождения. Ее семья переехала в новый город, Пензу. Девушка осталась, чтобы получить аттестат. После этого она поехала на поезде к ним. Ее провожали близкие, а проводник вагоны был знакомым ее семьи. Родители ждали Арину, чтобы начать выбирать ей новую школу в преддверии учебного года. В сентябре она пошла бы в 10 класс.

Ранее власти Воркуты сообщали, что Арина жива, но данную информацию опровергли в Коми. Рассматривали версию, что она могла выпасть из вагона и ее могло унести течением.

Авария произошла на перегоне «Инта-1» — Угольный около 26 июня 18:12 по московскому времени. Состав направлялся из Воркуты в Новороссийск. С путей сошли девять вагонов. Всего в поезде находилось 232 пассажира.

Машинисту пришлось применить экстренное торможение, поскольку насыпь под железнодорожным полотном была размыта. Больше всего пострадал 10 вагон. Всего погибло три пассажира. Порядка 50 пострадали. Медикам было трудно добраться до места трагедии, поэтому «тяжелых» забирали на вертолете. В РЖД заявили, что окажут материальную помощь пострадавшим и возместят стоимость поездки. О причинах происшествия рассказали эксперты.

ПО ТЕМЕ
Поезд Коми Пропавшая Найдена Трагедия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
27 июня 2024, 19:43
Проводник вагоны, поездка.. Вы проверять написанное можете или нет?
Гость
27 июня 2024, 19:46
На диком поле запустили игру «Тиса», которая учит бежать в ЕС, дикопольский аналог мизулиной уже возбудился.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Алексей Потапов,  37

Incognito,  21

Анна,  43

Костя,  31

Vitaliy,  49

Сергей,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление