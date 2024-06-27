Девушку-подростка, пропавшую при схода поезда с рельсов в Коми, нашли мертвой

Девушку нашли под вагоном Источник: telegram-канал Западного МСУТ СК России











16-летнюю Арину, пропавшую при крушении поезда в Коми, нашли погибшей. Ее тело оказалось под 10 вагоном поезда "Воркута-Новороссийск", в котором она ехала.

Подросток была в поезде без сопровождения. Ее семья переехала в новый город, Пензу. Девушка осталась, чтобы получить аттестат. После этого она поехала на поезде к ним. Ее провожали близкие, а проводник вагоны был знакомым ее семьи. Родители ждали Арину, чтобы начать выбирать ей новую школу в преддверии учебного года. В сентябре она пошла бы в 10 класс.

Ранее власти Воркуты сообщали, что Арина жива, но данную информацию опровергли в Коми. Рассматривали версию, что она могла выпасть из вагона и ее могло унести течением.



Авария произошла на перегоне «Инта-1» — Угольный около 26 июня 18:12 по московскому времени. Состав направлялся из Воркуты в Новороссийск. С путей сошли девять вагонов. Всего в поезде находилось 232 пассажира.