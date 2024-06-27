Девушку-подростка, пропавшую при схода поезда с рельсов в Коми, нашли мертвой

16-летнюю Арину, пропавшую при крушении поезда в Коми, нашли погибшей. Ее тело оказалось под 10 вагоном поезда "Воркута-Новороссийск", в котором она ехала.
Подросток была в поезде без сопровождения. Ее семья переехала в новый город, Пензу. Девушка осталась, чтобы получить аттестат. После этого она поехала на поезде к ним. Ее провожали близкие, а проводник вагоны был знакомым ее семьи. Родители ждали Арину, чтобы начать выбирать ей новую школу в преддверии учебного года. В сентябре она пошла бы в 10 класс.
Ранее власти Воркуты сообщали, что Арина жива, но данную информацию опровергли в Коми. Рассматривали версию, что она могла выпасть из вагона и ее могло унести течением.
Авария произошла на перегоне «Инта-1» — Угольный около 26 июня 18:12 по московскому времени. Состав направлялся из Воркуты в Новороссийск. С путей сошли девять вагонов. Всего в поезде находилось 232 пассажира.
Машинисту пришлось применить экстренное торможение, поскольку насыпь под железнодорожным полотном была размыта. Больше всего пострадал 10 вагон. Всего погибло три пассажира. Порядка 50 пострадали. Медикам было трудно добраться до места трагедии, поэтому «тяжелых» забирали на вертолете. В РЖД заявили, что окажут материальную помощь пострадавшим и возместят стоимость поездки. О причинах происшествия рассказали эксперты.