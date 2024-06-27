«Огромное количество людей»: из бизнес-центра на проспекте Димитрова эвакуировали людей — кадры с толпой

Утром 27 июня в Новосибирске из здания на улице Димитрова, 2, где находится Сбербанк, эвакуировали людей. Об этом анонимно заявила читательница НГС, приславшая в редакцию кадры толпы.
— Пожарная тревога. Здание гигантское. Тут просто огромное количество людей, — рассказала девушка.
Редакция НГС обратилась за комментариями в пресс-службы ГУ МЧС Новосибирской области и Сбербанка.
Ранее более 30 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке — НГС публиковал видео огня.
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