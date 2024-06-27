НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

с-з.

 746мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,81
EUR 94,11

СРОЧНО

Пожар в Убинском: два ребенка погибли

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Вынудили продать квартиру
Батл Сибири и Урала
Дачи затопило жидкой грязью
Все чек-апы за отпуск
Грязная Каменка
Последние квартиры в ипотеку
Как правильно загорать
НГС в Telegram
Происшествия «Огромное количество людей»: из бизнес-центра на проспекте Димитрова эвакуировали людей — кадры с толпой

«Огромное количество людей»: из бизнес-центра на проспекте Димитрова эвакуировали людей — кадры с толпой

По словам очевидицы, сработала пожарная тревога

296
Написать комментарий
Люди стоят на улице

Утром 27 июня в Новосибирске из здания на улице Димитрова, 2, где находится Сбербанк, эвакуировали людей. Об этом анонимно заявила читательница НГС, приславшая в редакцию кадры толпы.

— Пожарная тревога. Здание гигантское. Тут просто огромное количество людей, — рассказала девушка.

Сибирячка сняла видео с места случившегося

Редакция НГС обратилась за комментариями в пресс-службы ГУ МЧС Новосибирской области и Сбербанка.

Если вы знаете что-либо о произошедшем, расскажите редакции НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Ранее более 30 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке — НГС публиковал видео огня.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Пожарная тревога Эвакуация Сбербанк Происшествие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Vitaliy,  49

Сергей,  42

Котенок,  46

Natalya,  46

Olenka,  38

Константин,  33

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление