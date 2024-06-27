Люди выбираются через разбитые окна, везде обломки. Фото и видео с места крушения поезда в Коми

Вечером 26 июня в Республике Коми сошел с рельсов пассажирский поезд. Состав двигался по маршруту Воркута — Новороссийск. По последним данным, пострадали 70 человек, погибших нет.
Причиной аварии стал паводок, из-за которого размыло железнодорожное полотно. Часть медиков и спасателей не может добраться до места крушения — из-за бездорожья и затопленных зон. Посмотрите, что происходит на перегоне «Инта-1».
Глава региона Владимир Уйба сообщил, что трое пострадавших в тяжелом состоянии. Раненых начали эвакуировать на восстановительном поезде, в Инте создали несколько пунктов временного содержания.
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