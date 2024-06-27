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Происшествия Люди выбираются через разбитые окна, везде обломки. Фото и видео с места крушения поезда в Коми

Люди выбираются через разбитые окна, везде обломки. Фото и видео с места крушения поезда в Коми

Медики не могут добраться до поезда из-за паводка

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1 комментарий
«Смыло, кошмар!» — восклицают пассажиры

Вечером 26 июня в Республике Коми сошел с рельсов пассажирский поезд. Состав двигался по маршруту Воркута — Новороссийск. По последним данным, пострадали 70 человек, погибших нет.

Причиной аварии стал паводок, из-за которого размыло железнодорожное полотно. Часть медиков и спасателей не может добраться до места крушения — из-за бездорожья и затопленных зон. Посмотрите, что происходит на перегоне «Инта-1».

Опрокинулись девять вагонов
Очевидцы и спасатели доставали пассажиров через разбитые стекла
Пострадало как минимум 70 человек, всего в составе было 232 пассажира
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
В РЖД пообещали оказать помощь всем пострадавшим
Часть врачей не может подобраться к месту ЧП из-за бездорожья

Глава региона Владимир Уйба сообщил, что трое пострадавших в тяжелом состоянии. Раненых начали эвакуировать на восстановительном поезде, в Инте создали несколько пунктов временного содержания.

Всё, что известно о ЧП, мы собираем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Республика Коми Поезд сошел с рельсов Пострадавшие Поезд Паводок ЧП
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Комментарии
1
Гость
27 июня 2024, 01:10
По 1 каналу всегда показывают такие катастрофы в США. Типа они тупые. А тут прям гении ((
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