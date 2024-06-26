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Происшествия онлайн-трансляция В Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов с пассажирами: всё, что известно о ЧП

В Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов с пассажирами: всё, что известно о ЧП

Рассказываем о происшествии в режиме онлайн

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Вечером 26 июня в Республике Коми сошел с рельсов пассажирский поезд, направлявшийся из Воркуты в Новороссийск. Как сообщает РЖД, опрокинулись девять вагонов. К месту направились оперативные службы.

Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн.

Анастасия Моденова

Очевидцы и спасатели забираются на перевернувшиеся вагоны, чтобы достать пассажиров через разбитые стекла. В Минздраве сообщили, что медики выехали на место ЧП, однако не могут приблизиться к поезду из-за бездорожья.

Анастасия Моденова

Десять человек пострадали из-за схода поезда в Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Анастасия Моденова

— Смыло! Кошмар, вот это наш вагон. Отсюда вылезли, — говорит один из пассажиров поезда.

Анастасия Моденова

По данным телеграм-канала 112, в составе было 14 вагонов, девять из них перевернулись. Внутри находились 22 человека.

Анастасия Моденова

После схода вагонов поезда в Коми заведено уголовное дело, сообщает СК. По предварительным данным, погибших нет.

Виновным может грозить два года тюрьмы по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Анастасия Моденова

Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место ЧП, сообщают власти региона.

— Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим, — сообщил Уйба в своем телеграм-канале.

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