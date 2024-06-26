Сначала ранили, а потом зарезали. Что известно о православном священнике, которого убили террористы в Дербенте

Рассказываем, что известно об отце Николае Котельникове, которого жестокого зарезали террористы в Дербенте Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В воскресенье, 23 июня, в день Святой Троицы в Дагестане группа из нескольких боевиков устроила теракты в церквях и синагоге. В православном храме Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте, на пороге своего дома, был убит 66-летний протоиерей Николай Котельников.



Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, что о нем известно.

Убили в Святую Троицу

Как рассказала корреспондентам MSK1.RU вдова священника — матушка Валентина, боевики точно знали, куда они направляются. Они сразу пошли в келью, где жили священник и его семья. Дом находится совсем рядом со входом на территорию собора. Для того чтобы попасть туда, нужно только подняться по невысокой лестнице.

Матушка рассказала, что группа, которая орудовала здесь и в Махачкале, знала кого нужно уничтожить и к кому конкретно они идут. У них была прикреплена фотография Николая.



— Это всё буквально произошло за минут 10. Сначала убили полицейских, потом один мужчина вошел во двор и начал подниматься по лестнице. Батюшка вышел — хотел припугнуть их. Но он же не разговаривает, начал мычать. Хотел сказать наверное: «Вы что там делаете?» Тут в него и выстрелили, — вспоминает она.

В этом коридоре отца Николая сначала ранили, а потом зарезали Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Как отмечает Валентина, отец Николай уже не говорил, так как за последний год пережил два инсульта. Ему тяжело было передвигаться — использовал ходунки. Вместе с ними он вышел навстречу вооруженным террористам.



— Пуля прошла под челюстью и вышла над скулой. Отец сразу упал. Матушка, видевшая это, начала плакать: «Господи, помилуй!» Боевик направил автомат на нее, но, услышав молитву, опустил его и побежал наверх, — рассказывает священник Михаил Лобов, зять отца Николая.



После этого террористы подожгли дом и храм. Уходя один из нападавших заметил, что протоиерей всё еще жив, и перерезал ему горло.

Келья, в которой жили священник и его семья, частично выгорели Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Отдал 40 лет служению Богу

Отец Николай родился в Ставрополье, но большая часть его жизни прошла в Дагестане, куда он переехал в 1980-х. В священном сане он прослужил более 40 лет. Помимо службы в храме Покрова пресвятой Богородицы, он преподавал в воскресной школе уроки православия и Закон Божий. Был духовником Махачкалинской и Бакинской епархий.

Жители Дербента хорошо знали отца Николая. По словам местных, именно он стал прообразом православного батюшки для памятника на улице Казем-бека. Три бронзовые фигуры — раввин, священник и мулла — сидят за одним столом и пьют чай. Дружба религий была и в жизни: имам Джума-мечети называл Котельникова своим братом. Сейчас у памятника образовалась гора из гвоздик и красных роз, горожане несут их в знак памяти.

— По взгляду отца Николая было видно, что он был богатой души человеком. Он столько лет проработал в Дербенте. У нас в Дагестане к святым людям, которые находятся в Божьем доме, вне зависимости от нации — особое уважение. Это люди чистой души и отношений, они всегда готовы помочь. Вечная память ему! — говорит президент байкерского клуба «Ночные волки» в Махачкале.

Он вместе с соратниками приехал к памятнику, чтобы зажечь лампаду и возложить цветы.

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Православные Дербента считают, что с приходом отца Николая жизнь христиан города заметно улучшилась. По крайне мере, с 2005-го каждый год сюда начали привозить благодатный огонь, имеющий для верующих большое значение, писал РГВК «Дагестан».

Примечательно, что на членов семьи отца Николая уже нападали террористы. В 2018 году зять протоирея Сергий Абасов стал жертвой атаки на православный храм Архангела Михаила в Грозном. Четверо террористов тогда во время всенощного бдения ворвались на территорию храма, убив двух охранников. Боевики хотели захватить в заложники прихожан. Но им вместе с отцом Сергием удалось забаррикадироваться в храме — это их и спасло.

— Упокой, Господи, [отца Николая]. Его зять, отец Сергий Абасов — пережил когда-то такое же нападение на храм в Грозном, где он служил. Сегодня отец Сергий был рядом с тестем — они с матушкой чудом не погибли, — пишет директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.

Также жертвой террористов стал духовный учитель отца Николая. Священник Петр Сухоносов закончил жизнь мученической смертью на Кавказе: его захватили боевики Арби Бараева в 1999 году. Тело церковнослужителя так и не было найдено.

Жители Дербента несут к храму цветы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Когда пройдет прощание с отцом Николаем?

Во вторник, 25 июня, в храме Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте состоялась панихида по отцу Николаю. Помимо родственников на ней присутствовали депутат Госдумы Хизри Абакаров и сенатор Сулейман Керимов.

По православной традиции отца Николая похоронят на территории храма за алтарем.



У погибшего от рук боевиков протоиерея Николая Котельникова остались жена, трое детей и внуки.