Сначала ранили, а потом зарезали. Что известно о православном священнике, которого убили террористы в Дербенте

В воскресенье, 23 июня, в день Святой Троицы в Дагестане группа из нескольких боевиков устроила теракты в церквях и синагоге. В православном храме Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте, на пороге своего дома, был убит 66-летний протоиерей Николай Котельников.
Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, что о нем известно.
Убили в Святую Троицу
Как рассказала корреспондентам MSK1.RU вдова священника — матушка Валентина, боевики точно знали, куда они направляются. Они сразу пошли в келью, где жили священник и его семья. Дом находится совсем рядом со входом на территорию собора. Для того чтобы попасть туда, нужно только подняться по невысокой лестнице.
Матушка рассказала, что группа, которая орудовала здесь и в Махачкале, знала кого нужно уничтожить и к кому конкретно они идут. У них была прикреплена фотография Николая.
— Это всё буквально произошло за минут 10. Сначала убили полицейских, потом один мужчина вошел во двор и начал подниматься по лестнице. Батюшка вышел — хотел припугнуть их. Но он же не разговаривает, начал мычать. Хотел сказать наверное: «Вы что там делаете?» Тут в него и выстрелили, — вспоминает она.
Как отмечает Валентина, отец Николай уже не говорил, так как за последний год пережил два инсульта. Ему тяжело было передвигаться — использовал ходунки. Вместе с ними он вышел навстречу вооруженным террористам.
— Пуля прошла под челюстью и вышла над скулой. Отец сразу упал. Матушка, видевшая это, начала плакать: «Господи, помилуй!» Боевик направил автомат на нее, но, услышав молитву, опустил его и побежал наверх, — рассказывает священник Михаил Лобов, зять отца Николая.
После этого террористы подожгли дом и храм. Уходя один из нападавших заметил, что протоиерей всё еще жив, и перерезал ему горло.
Отдал 40 лет служению Богу
Отец Николай родился в Ставрополье, но большая часть его жизни прошла в Дагестане, куда он переехал в 1980-х. В священном сане он прослужил более 40 лет. Помимо службы в храме Покрова пресвятой Богородицы, он преподавал в воскресной школе уроки православия и Закон Божий. Был духовником Махачкалинской и Бакинской епархий.
Жители Дербента хорошо знали отца Николая. По словам местных, именно он стал прообразом православного батюшки для памятника на улице Казем-бека. Три бронзовые фигуры — раввин, священник и мулла — сидят за одним столом и пьют чай. Дружба религий была и в жизни: имам Джума-мечети называл Котельникова своим братом. Сейчас у памятника образовалась гора из гвоздик и красных роз, горожане несут их в знак памяти.
— По взгляду отца Николая было видно, что он был богатой души человеком. Он столько лет проработал в Дербенте. У нас в Дагестане к святым людям, которые находятся в Божьем доме, вне зависимости от нации — особое уважение. Это люди чистой души и отношений, они всегда готовы помочь. Вечная память ему! — говорит президент байкерского клуба «Ночные волки» в Махачкале.
Он вместе с соратниками приехал к памятнику, чтобы зажечь лампаду и возложить цветы.
Православные Дербента считают, что с приходом отца Николая жизнь христиан города заметно улучшилась. По крайне мере, с 2005-го каждый год сюда начали привозить благодатный огонь, имеющий для верующих большое значение, писал РГВК «Дагестан».
Примечательно, что на членов семьи отца Николая уже нападали террористы. В 2018 году зять протоирея Сергий Абасов стал жертвой атаки на православный храм Архангела Михаила в Грозном. Четверо террористов тогда во время всенощного бдения ворвались на территорию храма, убив двух охранников. Боевики хотели захватить в заложники прихожан. Но им вместе с отцом Сергием удалось забаррикадироваться в храме — это их и спасло.
— Упокой, Господи, [отца Николая]. Его зять, отец Сергий Абасов — пережил когда-то такое же нападение на храм в Грозном, где он служил. Сегодня отец Сергий был рядом с тестем — они с матушкой чудом не погибли, — пишет директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.
Также жертвой террористов стал духовный учитель отца Николая. Священник Петр Сухоносов закончил жизнь мученической смертью на Кавказе: его захватили боевики Арби Бараева в 1999 году. Тело церковнослужителя так и не было найдено.
Когда пройдет прощание с отцом Николаем?
Во вторник, 25 июня, в храме Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте состоялась панихида по отцу Николаю. Помимо родственников на ней присутствовали депутат Госдумы Хизри Абакаров и сенатор Сулейман Керимов.
По православной традиции отца Николая похоронят на территории храма за алтарем.
У погибшего от рук боевиков протоиерея Николая Котельникова остались жена, трое детей и внуки.
Напомним, ранее мы публиковали рассказ матушки Валентины о том, что происходило в день теракта. Также мы рассказывали, что происходит сейчас в сожжённых в Дербенте храме и синагоге. Всю актуальную информацию о произошедшем вы можете найти здесь.