В столице Дагестана появилась толпа силовиков с оружием, местных просят не покидать дома. Видео

В центре Махачкалы слышна стрельба, передает РИА Новости. Университетскую площадь перекрыли, сообщает ТАСС.
— В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим Вас воздержаться от поездок в эту часть города. Будьте аккуратнее и бдительнее! — передали в пресс-службе администрации Махачкалы.
23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб.
Все публикации по теме теракта можно прочитать здесь.