В столице Дагестана появилась толпа силовиков с оружием, местных просят не покидать дома. Видео

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Очевидцы сообщают о стрельбе

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Очевидцы сняли происходящее на видео

В центре Махачкалы слышна стрельба, передает РИА Новости. Университетскую площадь перекрыли, сообщает ТАСС.

— В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим Вас воздержаться от поездок в эту часть города. Будьте аккуратнее и бдительнее! — передали в пресс-службе администрации Махачкалы.

23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб.

Все публикации по теме теракта можно прочитать здесь.

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