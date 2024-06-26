В столице Дагестана появилась толпа силовиков с оружием, местных просят не покидать дома. Видео

— В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим Вас воздержаться от поездок в эту часть города. Будьте аккуратнее и бдительнее! — передали в пресс-службе администрации Махачкалы.