«Схватил ножницы с прилавка и напал на юношу»: подростки устроили разборки в ТЦ «Гранит» на Маркса — видео

Инциден произошел вечером 25 июня Источник: читательница НГС Марина











В Новосибирске подростки утроили разборки в ТЦ «Гранит» на Площади Маркса. Как рассказала читательница НГС Марина, которая оказалась свидетелем драки, один из молодых людей схватил раскройные ножницы с прилавка в обувной мастерской и начал ими угрожать другому юноши.



— Молодой человек схватил ножницы с прилавка и начал нападать на другого юношу. Вроде как этими ножницами он поранил сибиряка. В разборку вступился мужчина, который занимается ремонтом обуви, он пытался их разнять. Затем юноша, на которого напал подросток убежал, тогда сибиряк разбил стекло на входной двери, взял осколок и погнался за ним, — рассказала девушка.

Источник: читательница НГС Марина

Как отметила журналист, на место инцидента вызвали наряд полиции. Как рассказал НГС мастер по ремонту обуви, который пытался разнять молодых людей, подростки весь день гуляли по ТЦ.



— Компания между которой произошел конфликт была в торговом центре с самого утра. Подросток накинулся на своего товарища вроде как из-за того, что он отобрал у него телефон. Телефон в итоге ему все же вернули, но молодой человек не успокоился и устроил драку, — рассказал мужчина.



Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по этой ситуации. В ведомстве пояснили, что устанавливают все обстоятельства конфликта.



— Сообщение о конфликте между гражданами в полицию поступало. На место выехали сотрудники полиции. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в МВД.