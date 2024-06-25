Люди падали из окон и сгорали заживо. Страшные видео с места пожара в подмосковном НИИ — там погибли восемь человек

Люди оказали заблокированными внутри горящего здания Источник: Прокуратура Московской области, Baza / T.me











24 июня в подмосковном Фрязино в бывшем здании НИИ «Платан» вспыхнул пожар. Погибли восемь человек, еще один мужчина находится в реанимации. Рассказываем все, что известно о ЧП.



Как это было?

Как сообщал ТАСС со ссылкой на очевидцев, возгорание началось на шестом этаже восьмиэтажки в офисе компании «Экспрестехсервис», которая поставляет оборудование для малых и средних предприятий.

Источник: 112 / T.me

Начало возгорания Источник: Осторожно, Москва / T.me

Вскоре после первых сообщений о пожаре в сети появились ролики очевидцев, на которых люди махали руками из выбитых окон здания — они оказались заблокированы пожаром.

Источник: Baza / T.me

CМИ сообщали, что в здании оказались заперты девять человек. Пожару был присвоен третий ранг сложности, его тушили с помощью вертолетов МЧС.

Спустя примерно час после начала возгорания ситуацию прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сообщил, что огнем были охвачены 5–7 этажи здания. На месте тогда работали 8 отрядов МЧС.

Ттелеграм-канал Baza опубликовал ролик, на котором мужчина выпал из окна горящего здания. Источник: Baza / T.me

Около 17:00 очевидцы сообщили, что в здании прогремело два взрыва. Позже стало известно, что причиной стал баллон газа. Здание начало рушиться изнутри.



Губернатор Подмосковья сообщил о пострадавшем — 34-летнего мужчину после отравления угарным газом подключили к ИВЛ. Также за медицинской помощью обратилось несколько спасателей, но от госпитализации они отказались.

Последние минуты жизни заблокированных в здании людей попали на видео очевидцев. Двое человек попытались выбраться через окно, но разбились и погибли. Остальные заживо сгорели при пожаре.

Открывайте видео с осторожностью Источник: Осторожно, Москва / T.me

Около 18:00 стало известно, что количество жертв увеличилось до восьми человек.



На тот момент четыре этажа здания полностью выгорели, а площадь пожара увеличилась до 5 тысяч квадратных метров (для сравнения — площадь футбольного поля поставляет чуть более 7 тысяч квадратных метров). На месте пожара работали более 130 человек и 50 единиц техники.

В 19:30 губернатор Подмосковья Воробьев сообщил в своем телеграм-канале, что приехал на место пожара. Спустя полтора часа он написал, что в он посетил Центральную городскую больницу, где находился пострадавший, которого подключили к ИВЛ.

— Пообщались с его братом — в момент пожара их мама была в здании, — сообщил чиновник. — Пока о ее судьбе, к сожалению, ничего неизвестно.

Около 22:00 сотрудники МЧС России потушили открытое возгорание.



Что горело?

По данным сервиса «Контур.Фокус», юрлицо производства под названием АО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ» в начале июня реогранизовалось в «научно-производственное предприятие «Исток» имени А. И. Шокина». Кроме того, поменялся адрес компании — она переехала всего на километр.

По данным «Яндекс.Карт», помещения в здании занимали разные компании — там находились фотостудия, офис мебельного предприятия и компании по продаже питьевой воды в канистрах для кулеров.

Ответственность за ЧП

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.



По данным «Контур.Фокуса», бывшее здание НИИ не проверяли на пожарную безопасность с 2017 года. За год до этого пожарные выявили в здании нарушения и выписали штраф представителю организации.



Судя по материалам проверки, в помещениях не было противодымной вентиляции, а пути эвакуации на третьем этаже были перекрыты.

— Здание достаточно старое, и если были там системы оповещения, то подозреваю, что они не работали. У меня в момент пожара там находился знакомый. Система оповещения была криком, — рассказал Shot очевидец Максим.



Рассказ очевидца о состоянии здания Источник: Shot / T.me

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели двух человек. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал себе доклад о расследовании.



Что делать?

Пожар в бывшем здании НИИ — еще один повод задуматься о том, чтобы внедрить правила об альтернативной системе эвакуации. Так считает глава центра «Самоспас», эксперт по пожарной безопасности и эвакуации с высоты и бывший сотрудник МЧС Илья Маликов.

— 15 лет назад они были разработаны, но до сих пор не приняты, — сказал эксперт. — Поэтому у нас, когда строится здание, эксплуатируется, есть только два официальных путей эвакуации. Это ногами уйти по лестнице или дожидаться пожарных и спасателей. Как мы видим на кадрах, по лестнице люди уже уйти не могут.

По его словам, решение в ситуациях, похожих на произошедшую во Фрязино — создать систему спасения, которая позволила бы людям безопасно эвакуироваться с любой высоты через окно.