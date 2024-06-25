«Мы задыхались, пока к нам ломились боевики». Очевидец теракта рассказал, как спасался в церкви от террористов в Махачкале

Дворник в Свято-Успенском соборе рассказал, что пришлось испытать во время теракта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











23 июня боевики устроили стрельбу в городах Дагестана — Махачкале и Дербенте. Прихожанам церкви пришлось прятаться от стрелков внутри Свято-Успенского собора. Корреспондент MSK1.RU поговорил с одним из них — дворником Александром Казанцевым, который забежал в церковь, как только услышал стрельбу.



Девять месяцев назад Александр переехал в Махачкалу из Тюмени. Однажды он пришел в храм за милостыней, а в итоге получил возможность работать.

— Меня тут прихожанка приютила, — вспоминал Александр в разговоре с MSK1.RU. — Я в то время чуть на улице не остался бездомным. Ее отговаривали, мало ли какой я... Но она решилась.

С тех пор он работает дворником во дворе храма.

Александр прятался от боевиков вместе с прихожанами Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вечером, когда Александр вернулся на территорию собора, он услышал выстрелы. Сначала подумал, что это фейерверк — может, праздник или свадьба. Вот только ярких искр в небе не было. Зато откуда-то валил густой черный дым. Он почувствовал опасность и побежал в храм.

Пришла мысль «Срочно убегай отсюда». Сердцем почувствовал неладное, что это не праздник. И я резко проскочил — ангел-хранитель подсказал. Александр, дворник в Свято-Успенском соборе

Как только он пересек порог, ставни на вход закрыл отец Лазарь. Вместе с Александром в храме прятались почти два десятка прихожан — вечерняя служба только-только кончилась.



На улице остался охранник по имени Михаил Вавилин. Его звали зайти в собор, но времени не хватило.

— Они зашли, начали стрелять, — рассказал другой работник собора. — Три человека — что мы могли сделать? Выйти к ним, раскрыть рубашки — мол, убивайте? Он, [Михаил], просто начал отстреливаться.

Как говорят местные, Михаила застрелили прямо в будке охранника. «Добрый человек, хороший», — вспоминал Александр. Устроился к ним пару месяцев назад.

Уже изнутри они слышали стрельбу и грохот. Террористы подожгли две машины на территории, а пули пробивали окна собора.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Нас было 19 человек. Сначала ползали по полу, а потом поднялись на колокольню. Там спасались в маленьком помещении, где не было окон. Задыхались, пока с другой стороны боевики ломились, взрывали что-то.

Все молились, плакали, у одной молодой девочки тоже истерика была. Больше всех плакала маленькая дочь отца Сергия. Александр, дворник в Свято-Успенском соборе

В крохотной комнате «заложники» просидели около четырех часов. Вдруг рядом появились росгвардейцы и броневики — прихожан пришли спасать. Тогда, вспоминал Александр, стало нестрашно.



Из храма людей повезли на следствие. Оттуда Александр вернулся домой только к трем часам ночи. Уснуть не получилось: «ворочался-ворочался, а потом надоело». Он собрался и с утра снова пошел в храм — забыл там очки.

Утром собор был закрыт, а к обеду Александра на посту встретил другой, незнакомый охранник.

— Сказал ему, что работаю здесь, и меня пустили. Сейчас в третий раз зашел в храм, уже спокойно. Сначала тревога была.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











23 июня неизвестные устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте. Боевики атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. В синагоге вспыхнул сильный пожар, его потушили лишь спустя несколько часов.

